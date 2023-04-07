Від двох до семи мільйонів гривень! Як отримати грант від держави на будівництво теплиць

Через окупацію та атаки Росії значно постраждали ті регіони, які традиційно вирощували тепличні овочі: Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина. На ринку виник дефіцит, адже попит традиційно є.

Тож це доволі перспективний бізнес. Це розуміє і держава, тому цього року працює навіть грантова програма підтримки тих, хто хоче зайти в цей бізнес.

Отримати можна від двох до семи мільйонів гривень за принципом: 70% фінансує держава, а 30% — підприємець.

Зараз також дивляться

Це може бути три типи розмірів: півгектара, один або два гектари — тобто це невеликий та середній бізнес.

Станом на сьогодні Мінагрополітики вже погодило понад десять проектів будівництва теплиць на площу понад 20 га, — каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Отримати гранти можна і на висадку нових садів. Адже Кабмін запустив проект єРобота. Читай про нього детальніше.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!