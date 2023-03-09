На теплиці, власну справу та проекти, що наближають перемогу: як отримати мільйонні гранти від держави

Якщо ти маєш бізнес-ідею або власне підприємство, яке потребує додаткового фінансування, завжди можна отримати грант. Головне, щоб усі умови держави або того, хто його надає, були виконані. Зараз бізнес в Україні потребує підтримки як ніколи. Читай у нашому матеріалі, на що можна отримати гранти від держави

На що можна отримати гранти від держави: матеріальна допомога

Українська правда зібрала актуальну добірку грантів від держави та різних організацій, які допоможуть тобі почати або продовжити власну справу. Читай, які з них підійдуть тобі і скільки грантових грошей можна отримати.

250 тис. на власну справу

Щоб розпочати або продовжити власну справу, ти можеш подати заявку в Дії. Претендувати на грантові кошти можуть не лише ФОПи, а й фізичні особи. Ці гроші дають на розвиток малого бізнесу.

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Розмір допомоги становить від 50 тис. до 250 тис. грн. Повертати гроші державі не потрібно, якщо ти створиш хоча б одне робоче місце, сплачуватимеш податки в бюджет та працюватимеш хоча б три роки.

Подати заявку на третій етап можна до 12 березня. А якщо ти маєш подумати над цим, до кінця року таких етапів буде ще дев’ять. Слідкуй за строками тут.

Заява подається онлайн. До неї потрібно додати свій бізнес-план, приклад якого ти знайдеш на порталі Дія.

8 млн на переробне підприємство

Отримати такий грант можуть підприємства, які вже працюють. На грантові кошти можна докупити і запустити нове обладнання. Однак умовами держави є створення 25 робочих місць, сплачування податків та робота не менш як три роки.

Подати заявку можна також у Дії. Термін подання закінчується 31 березня. До заяви ти маєш додати бізнес-план, а власний внесок у досягненні задекларованих цілей має становити 30%.

10 млн на створення саду

Підприємці та фізичні особи, які мають землю або право на користування від семи років, можуть отримати грант на сад. Грантові кошти мають покрити більшу частину витрат на висаджування площею 1–25 га.

На кожен гектар землі ти можеш отримати від 140 тис. до 400 тис. грн. До заяви потрібно додати план висаджування саду. Але поспіши, адже підприємцям, які створять першу тисячу гектарів, компенсують 70% витрат, усім іншим — до 50%.

В умовах чітко визначені культури для вирощування, кількість людей на постійну і сезонну роботу, а також учасники мають пропрацювати хоча б п’ять років. Працевлаштування має бути офіційним.

За невиконання умов грант доведеться повернути.

До 7 млн на створення теплиці

Грант на власну теплицю можуть отримати ФОПи та юридичні особи, які мають землю або право на користування від семи років. Держава компенсує 70% вартості побудови теплиці. На будівництво дають рік.

Заява на грант подається в Дії. До неї ти маєш додати проект будівництва теплиці з кошторисом. За умовами надання гранту потрібно створити 40 робочих місць, після завершення будівництва працювати три роки та сплачувати податки своєчасно.

Гранти на проекти, що наближають перемогу

Отримати такий грант можна від Українського фонду стартапів. Бізнес у сферах оборони, кібербезпеки, інфраструктурної відбудови, охорони здоров’я та освіти може претендувати на суму до $35 тис.

В умовах чітко визначений порядок витрат отриманих коштів. Заяву на участь можна подати постійно.

До $20 тис. на умовах співфінансування

Данська рада у справах біженців дає можливість отримати грант малому та середньому бізнесу аграрної сфери. Максимальна сума гранту — $20 тис. Його надають за умови власного внеску в 50%.

Результатом проекту має бути збільшення прибутку місцевого населення, залучення місцевого населення та ВПО. Створення нових робочих місць не є обов’язковою умовою.

Грант від USAID для бізнесу

Малий та середній бізнес, що постраждав унаслідок війни, може отримати грант від 600 тис. грн до 1,2 млн грн. Його надають на ІТ-рішення, розробку та інновацію продуктів, створення чи відновлення ланцюгів поставок, просування, підвищення конкурентоспроможності.

Бізнес може працювати в будь-якій сфері на території України. Подати заяву можна до 24 липня 2023 року.

Мікрогрант для ветеранів на обладнання та товари для бізнесу

Український ветеранський фонд дає можливість ветеранам, їхнім родинам, а також родичам героїв Небесної сотні отримати кошти на придбання обладнання чи товарів для ведення бізнесу на суму до 20 тис. грн.

Подати заявку можна до закінчення воєнного стану. Для отримання мікрогранту заявник має бути ФОПом.

Гранти для мікро- та малих підприємств, що постраждали від війни

Міжнародна організація з міграції запустила програму фінансування малих та мікропідприємств, які розташовані в Києві, Київській, Львівській, Закарпатській, Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Підприємство має бути зареєстрованим понад рік. За умовами потрібно створити від одного до трьох робочих місць. Сума гранту до €20 тис. Заяви приймаються до жовтня 2023 року. Переміщені, пошкоджені або зруйновані підприємства у пріоритеті.

Підтримка сільськогосподарських виробників

Аграрії з Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей можуть взяти участь у програмі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Гранти до $25 тис. надають на ягідництво, овочівництво, аквакультуру, овечу та коров’ячу бринзу, мед, вино. Подати заявку можна до 10 березня 2023 року тут.

Раніше ми розповідали, як отримати кеш-грант для ВПО від Карітас-Київ.

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