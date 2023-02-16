Мільйон доларів для креативних українців! Стипендія на розвиток стартапу від Київської школи економіки

У Київській школі економіки триває стипендіальна програма для підтримки авторів стартапів. Податися може кожен охочий: від фермера до дизайнера одягу. Відбір суворий, з понад тисячі заявок, стипендії поки отримали лише 25 людей.

Йдеться про $5000, зараз це понад 180 тис. грн. На що їх витратити, вирішує сам переможець. Ми розповімо про цю програму.

Стипендія на стартап від Київської школи економіки

Університет Київська школа економіки започаткував стипендіальну програму, на яку може податися кожен. Головне бути креативним і мати сміливі ідеї.

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— У нас є 11 критеріїв, за якими ми оцінюємо кожну заявку. Це має бути велика ідея, яку можна масштабувати так, щоб вона змінила життя кожного українця на краще, — розповідає ректор університету Київська школа економіки Тимофій Брік.

Серед тих, хто отримав стипендію, Руфат Раімов та його екологічний проект Япомога. Це мережа фандоматів, куди люди кидають використані пластикові пляшки на перероблювання.

За це вони заробляють благодійні бонуси й самі вибирають, куди їх спрямувати: на корм для безпритульних тварин, допомогу літнім людям або ж людям з інвалідністю. За чотири роки Япомогабокси назбирали майже 90 тис. тонн пластикових пляшок.

— Фандомат “з’їв” одну пляшку, і людина заробили 30 копійок. Зараз я відправляю допомогу безпритульним тваринам.

З цих 30 копійок десять пішли на тварин, десять — за замовчуванням пішли на допомогу ЗСУ, ще десять — на UNITED 24, — пояснює Руфат Раімов.

Чоловік каже, що виграна стипендія вкрай потрібна. Адже їхній хаб у Києві був зруйнований під час російської атаки 23 листопада. Тому благодійники витратять гроші на обладнання.

Отримала стипендію і кравчиня з Білої Церкви Анна Павлусь. Вісім років тому вона опинилася у кріслі колісному. Тоді й зрозуміла, наскільки незручним є звичайний одяг для людей, які завжди сидять.

Завдяки стипендії Анна розвиватиме власний бренд одягу Вільні. Це зручний анатомічний одяг для людей, що пересуваються за допомогою крісла колісного.

Анна не вагалася, на що витратити стипендію: на закупівлю тканин і на створення сайту.

Як отримати стипендію на стартап від Київської школи економіки

У Київській школі економіки наголошують: претендент на стипендію має довести креативність своїх ідей, але на що він витратить гроші — це його справа.

— Гроші не даються на проект, вони даються на людину. Ми шукаємо людей, які є цікавими, незвичайними та мають багато енергії, хочуть досягнути якогось результату, — наголошує президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

$1 млн надав західний партнер школи, його вистачить рівно на 200 стипендій по $5000.

Організатори запевняють, що прийматимуть заявки протягом року і запрошують спробувати кожного. Для цього треба заповнити анкету на сайті вишу KSE.UA.

Після того як ти подаси заявку, її розгляне журі. Тривалість цього етапу від одного до трьох тижнів. Потім ти отримаєш зворотний зв’язок та дізнаєшся про результат.

Також про переможців можна дізнатися в розділі Переможці на сайті KSE Foundation.

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