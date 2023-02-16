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Миллион долларов для креативных украинцев! Стипендия на развитие стартапа от Киевской школы экономики

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 16 февраля 2023, 12:00
Стипендія від Київської школи економіки на стартап: як отримати
Фото: Pexels

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