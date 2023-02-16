Миллион долларов для креативных украинцев! Стипендия на развитие стартапа от Киевской школы экономики

В Киевской школе экономики проходит стипендиальная программа для поддержки авторов стартапов. Податься может каждый желающий: от фермера до дизайнера одежды. Отбор суровый, из более чем тысячи заявок, стипендии пока получили только 25 человек.

Речь идет о $5000, сейчас это более 180 тыс. грн. На что их потратить решает сам победитель. Мы расскажем об этой программе.

Стипендия на стартап от Киевской школы экономики

Университет Киевская школа экономики положил начало стипендиальной программе, на которую может податься каждый. Главное быть креативным и иметь смелые идеи.

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— У нас есть 11 критериев, по которым мы оцениваем каждую заявку. Это должна быть большая идея, которую можно масштабировать так, чтобы она изменила жизнь каждого украинца в лучшую сторону, — рассказывает ректор университета Киевская школа экономики Тимофей Брик.

Среди получивших стипендию Руфат Раимов и его экологический проект Япомога. Это сеть фандоматов, куда люди бросают использованные пластиковые бутылки на переработку.

За это они зарабатывают благотворительные бонусы и сами выбирают, куда их направить: на корм для бездомных животных, помощь пожилым людям или людям с инвалидностью. За четыре года Япомогабоксы собрали почти 90 тыс. тонн пластиковых бутылок.

— Фандомат “съел” одну бутылку, и человек заработали 30 копеек. Сейчас я отправляю помощь бездомным животным.

Из этих 30 копеек десять пошли на животных, деясть — по умолчанию пошли на помощь ВСУ, еще десять —на UNITED 24, — объясняет Руфат Раимов.

Мужчина говорит, что выигранная стипендия крайне нужна. Их хаб в Киеве был разрушен во время российской атаки 23 ноября. Поэтому благотворители потратят деньги на оборудование.

Получила стипендию и портниха из Белой Церкви Анна Павлусь. Восемь лет назад она оказалась в колесном кресле. Тогда и поняла, насколько неудобна обычная одежда для людей, которые всегда сидят.

Благодаря стипендии Анна будет развивать собственный бренд одежды Вільні. Это удобная анатомическая одежда для людей, передвигающихся с помощью колесного кресла.

Анна не колебалась, на что потратить стипендию: на закупку тканей и создание сайта.

Как получить стипендию на стартап от Киевской школы экономики

В Киевской школе экономики отмечают: претендент на стипендию должен доказать креативность своих идей, но на что он потратит деньги — это его дело.

— Деньги не даются на проект, они даются на человека. Мы ищем людей, которые интересны, необычны и имеют много энергии, хотят достичь какого-то результата, — отмечает президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

$1 млн предоставил западный партнер школы, его хватит ровно на 200 стипендий по $5000.

Организаторы уверяют, что будут принимать заявки в течение года и приглашают попробовать каждого. Для этого нужно заполнить анкету на сайте вуза KSE.UA.

После того как ты подашь заявку, ее рассмотрит жюри. Продолжительность этого этапа от одной до трех недель. Затем ты получишь обратную связь и узнаешь результат.

Также о победителях можно узнать в разделе Победители на сайте KSE Foundation.

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