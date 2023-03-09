На теплицы, собственное дело и проекты, приближающие победу: как получить миллионные гранты от государства

Если у тебя есть бизнес-идея или собственное предприятие, требующее дополнительного финансирования, всегда можно получить грант. Главное, чтобы все условия государства или того, кто его дает, были выполнены. Сейчас бизнес в Украине нуждается в поддержке как никогда. Читай в нашем материале, на что можно получить гранты от государства

На что можно получить гранты от государства: материальная помощь

Украинская правда собрала актуальную подборку грантов от государства и разных организаций, которые помогут тебе начать или продолжить собственное дело. Читай, какие из них подойдут тебе и сколько грантовых денег можно получить.

250 тыс. на собственное дело

Чтобы начать или продолжить собственное дело, ты можешь подать заявку в Дія. Претендовать на грантовые средства могут не только ФЛП, но и физические лица. Эти деньги дают на развитие малого бизнеса.

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Размер гранта составляет от 50 тыс. до 250 тыс. грн. Возвращать деньги государству не нужно, если ты создашь хотя бы одно рабочее место, платишь налоги в бюджет и будешь работать хотя бы три года.

Подать заявку на третий этап можно до 12 марта. А если тебе нужно подумать над этим, до конца года таких этапов будет еще девять. Следи за сроками здесь.

Заявление подается онлайн. К нему нужно прикрепить свой бизнес-план, пример которого ты найдешь на портале Дія.

8 млн на перерабатывающее предприятие

Получить такой грант могут предприятия которые уже работают. На гранты можно докупить и запустить новое оборудование. Однако условиями государства является создание 25 рабочих мест, уплата налогов и работа не менее трех лет.

Подать заявку можно также в Дія. Срок подачи истекает 31 марта. К заявлению тебе нужно прикрепить бизнес-план, а свой вклад в достижении задекларированных целей должен составлять 30%.

10 млн на создание сада

Предприниматели и физические лица, у которых есть земля или право на пользование от семи лет, могут получить грант на сад. Грантовые средства должны покрыть большую часть затрат на высадку площадью 1–25 га.

На каждый гектар земли ты можешь получить от 140 тыс. до 400 тыс. грн. К заявлению нужно прикрепить план высадки сада. Но поспеши, ведь предпринимателям, которые создадут первую тысячу гектаров, компенсируют 70% расходов, остальным — до 50%.

В условиях четко определены культуры для выращивания, количество людей на постоянную и сезонную работу, а также участники должны проработать хотя бы пять лет. Трудоустройство должно быть официальным.

За невыполнение условий грант придется вернуть.

До 7 млн на создание теплицы

Грант на собственную теплицу могут получить ФЛП и юридические лица, которые имеют землю или право на пользование от семи лет. Государство компенсирует 70% стоимости постройки теплицы. На строительство дается год.

Заявление на грант подается в Дії. К нему тебе нужно добавить проект строительства теплицы со сметой. По условиям предоставления гранта необходимо создать 40 рабочих мест, после завершения строительства работать три года и платить налоги своевременно.

Гранты на проекты, приближающие победу

Получить такой грант можно от Украинского фонда стартапов. Бизнес в сфере обороны, кибербезопасности, инфраструктурного восстановления, здравоохранения и образования может претендовать на сумму до $35 тыс.

В условиях четко определен порядок расходования полученных средств. Заявление на участие можно подавать постоянно.

До $20 тыс. на условиях софинансирования

Датский совет по делам беженцев позволяет получить грант малому и среднему бизнесу аграрной сферы. Максимальная сумма гранта — $20 тыс. Его предоставляют при условии собственного взноса в 50%.

Результатом проекта должно быть увеличение прибыли местного населения, привлечение местного населения и ВПЛ. Создание новых рабочих мест не является обязательным условием.

Грант от USAID для бизнеса

Малый и средний бизнес, пострадавший в результате войны, может получить грант от 600 тыс. грн до 1,2 млн. грн. Его предоставляют на IT-решения, разработку и инновацию продуктов, создание или восстановление цепей поставок, продвижение, повышение конкурентоспособности.

Бизнес может работать в любой сфере на территории Украины. Подать заявление можно до 24 июля 2023 года.

Микрогрант для ветеранов на оборудование и товары для бизнеса

Украинский ветеранский фонд позволяет ветеранам, их семьям, а также родственникам героев Небесной сотни получить средства на приобретение оборудования или товаров для ведения бизнеса на сумму до 20 тыс. грн.

Подать заявку можно до окончания военного положения. Для получения микрогранта заявитель должен быть ФЛП.

Гранты для микро- и малых предприятий, которые пострадали от войны

Международная организация по миграции запустила программу финансирования малых и микропредприятий, которые находятся в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской, Сумской, Черниговской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Предприятие должно быть зарегистрировано более года. По условиям необходимо создать от одного до трех рабочих мест. Сумма гранта до €20 тыс. Заявления принимаются до октября 2023 года. Перемещенные, поврежденные или разрушенные предприятия в приоритете.

Поддержка сельскохозяйственных производителей

Аграрии Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей могут принять участие в программе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Гранты до $25 тыс. предоставляют на выращивание ягод, овощей, аквакультуру, овечью и коровью брынзу, мед, вино. Подать заявку можно до 10 марта 2023 здесь.

Ранее мы рассказывали, как получить кэш-грант для ВПЛ от Каритас-Киев.

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