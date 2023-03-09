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На теплицы, собственное дело и проекты, приближающие победу: как получить миллионные гранты от государства

Анастасия Грубрина, редактор сайта 09 марта 2023, 13:00
На що можна отримати гранти від держави: матеріальна допомога
Фото: Unsplash

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