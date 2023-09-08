Энергонезависимый бизнес Украины. Кто может получить 1 млн грн на закупку специального оборудования

Украинцы — очень предприимчивые люди. Даже в сложные времена мы находим возможность открыть собственное дело и наладить бизнес.
В настоящее время государство предоставляет грантовые средства на развитие отечественного бизнеса. Министерство цифровой трансформации сообщило о гранте для бизнеса на закупку специального оборудования.
О чем идет речь и какие условия гранта, читай в материале.
Проект Power Up! предлагает помочь предприятиям, пострадавшим от войны, стать энергонезависимыми.
Десять компаний из Сумской, Харьковской и Черниговской областей получат грант до 1 млн грн в рамках нового проекта Power Up!
Строим энергонезависимый бизнес. Получите грант до 1 млн грн на закупку специального оборудования, — сообщают в Минцифры.
Строим энергонезависимый бизнес. Получите грант до 1 млн грн на закупку специального оборудования, — сообщают в Минцифры.
Победителей выберут по следующим критериям:
Узнать подробную информацию можно на сайте Фона Восточная Европа.
Дія также запустила грантовую программу на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Детальнее об этом мы писали в нашем другом материале.
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