Энергонезависимый бизнес Украины. Кто может получить 1 млн грн на закупку специального оборудования

Украинцы — очень предприимчивые люди. Даже в сложные времена мы находим возможность открыть собственное дело и наладить бизнес.

В настоящее время государство предоставляет грантовые средства на развитие отечественного бизнеса. Министерство цифровой трансформации сообщило о гранте для бизнеса на закупку специального оборудования.

О чем идет речь и какие условия гранта, читай в материале.

Сейчас также смотрят

Грант для бизнеса

Проект Power Up! предлагает помочь предприятиям, пострадавшим от войны, стать энергонезависимыми.

Десять компаний из Сумской, Харьковской и Черниговской областей получат грант до 1 млн грн в рамках нового проекта Power Up!

Строим энергонезависимый бизнес. Получите грант до 1 млн грн на закупку специального оборудования, — сообщают в Минцифры.

Победителей выберут по следующим критериям:

годовая экономия энергии составляет не менее 300 МВт;

удельный показатель экономии энергии на один евро гранта, МВт-ч/год/евро;

привлечение собственных средств для сохранения энергии;

предприятие положительно влияет на развитие общества.

Узнать подробную информацию можно на сайте Фона Восточная Европа.

Читать по теме Страшно даже вспоминать. Как предприниматели из Николаева релоцировали бизнес и что они пережили Как семья бизнесменов перевезла свое производство из опасного Николаева и как они сейчас работают.

Дія также запустила грантовую программу на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Детальнее об этом мы писали в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.