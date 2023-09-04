Страшно даже вспоминать. Как предприниматели из Николаева релоцировали бизнес и что они пережили

Когда россияне ворвались на нашу землю в 2022 году, для миллионов украинцев жизнь изменилась навсегда. И изменения эти далеко не всегда несли в себе позитив.

Однако украинцы приспособились и к таким обстоятельствам, смогли наладить жизнь в реальных условиях и даже успевают помогать друг другу и войску.

Последние десять лет супруги Елена и Василий Гульпаки шили тактическую одежду на собственном предприятии. Когда началась великая война, раздавали ее даром всем, кто становился на защиту страны.

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Их родной Николаев, где жили и работали, россияне начали беспощадно обстреливать, поэтому предприниматели вынуждены были забрать оборудование и переехать в Черновцы, где они продолжают одевать украинских защитников.

Как попали в Черновцы и с чего начинали

Елена Гульпак вспоминает, что идею делать тактическую одежду подбросили их друзья-покупатели, которые с началом масштабной войны пошли служить и нуждались в военном камуфляже.

— Мы уехали из Николаева уже тогда, когда там было невозможно оставаться. Утром, вечером, ночью город страдал от обстрелов. Попало даже возле нашего производства, вылетели окна, — рассказывает муж Василий Гульпак.

Признается также, что из города выехали и все их швеи, так что работать было просто некому.

— Почему решили ехать в Черновцы?

— Я сам родом из Буковины, поэтому решили приехать сюда “на разведку”. Нам предложили помещение, куда и переехало производство, — говорит Василий.

Жить нам здесь спокойно. Когда мы были в Николаеве, в феврале-марте там так обстреливали, что меня всю трясло, я не могла с собой справиться, — признается Елена.

В настоящее время владельцы производства готовы остаться в Черновцах, но говорят: не хватает людей для работы. Также пара Гульпаков добавляют, что если люди пойдут работать в цех, они оставят производство в городе, а в Николаеве отстроят второе помещение и расширят производство.

До 24 февраля только успели выплатить кредиты

Елена признается, что в январе 2022 года они успели только расслабиться, когда выплатили все кредиты. В это время собрался полный цех работников и работа закипела.

— Мы впервые были укомплектованы на весенний сезон — только бери и продавай. А потом был февраль…, — говорит предприниматель Елена.

Тогда они распустили всех швей, а сами приехали на производство. Размышляли над тем, что делать, всей семьей.

— Какими были первые дни войны?

— В первые дни массово скупали одежду из нашего магазина. В марте мы начали выезжать на производство под обстрелами, чтобы собрать необходимые вещи и отдать их военным в Николаеве.

В конце концов, когда Николаев начали сильно обстреливать, мы решили уезжать из города. Наши дети однажды попали под вражеский огонь по городу и этот случай ускорил переезд.

Впоследствии в Черновцы перевезли все оборудование производства. Труднее всего было найти водителя, который не испугался бы ехать в город, — признаются предприниматели.

В настоящее время предприниматели стремятся расширять свой ассортимент и заходить на рынок не только с военными моделями. Такие уже готовы к этой осени.

Историю другой семьи, для которой принципиальной позицией является работа их бизнеса в Украине, мы рассказывали тебе в нашем другом материале.

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