Страшно навіть згадувати. Як підприємці з Миколаєва релокували бізнес і що пережили

Коли росіяни вдерлися на нашу землю у 2022 році, для мільйонів українців життя змінилося назавжди. І зміни ці далеко не завжди мали в собі хоч трохи позитиву.

Однак українці пристосувалися і до таких обставин, змогли налагодити життя в реальних умовах та навіть встигають допомагати одне одному та війську.

Останні десять років подружжя Олени та Василя Гульпаків шили тактичний одяг на власному підприємстві. Коли почалась велика війна — роздавали його задарма всім, хто ставав на захист країни.

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Їхній рідний Миколаїв, де жили та працювали, росіяни почали нещадно обстрілювати, тож підприємці змушені були забрати устаткування та переїхати до Чернівців, де вони й нині продовжують одягати українських захисників.

Як потрапили до Чернівців і з чого починали

Олена Гульпак пригадує, що ідею робити тактичний одяг підкинули їхні друзі-покупці, які з початком широкої війни пішли служити й потребували військового камуфляжу.

— Ми поїхали з Миколаєва вже тоді, коли там неможливо було залишатися. Зранку, ввечері, вночі місто страждало від обстрілів. Влучило навіть біля нашого виробництва, повилітали вікна, — розповідає чоловік Василь Гульпак.

Зізнається також, що з міста повиїздили й усі їхні швачки, тож працювати було просто нікому.

— Чому вирішили їхати у Чернівці?

— Я сам родом з Буковини, тож вирішили приїхати сюди “на розвідку”. Нам запропонували приміщення, куди й переїхало виробництво, — каже Василь.

Жити нам тут спокійно. Бо коли ми були в Миколаєві, в лютому-березні там так обстрілювали, що мене всю трусило, я не могла з собою впоратися, — зізнається Олена.

Нині власники виробництва готові залишитися у Чернівцях, однак кажуть: не вистачає людей для роботи. Також пара Гульпаків додають, що якщо люди підуть працювати у цехи, вони залишать виробництво у місті, а в Миколаєві відбудують друге приміщення та розширять виробництво.

Перед 24 лютого лише встигли виплатити кредити

Олена зізнається, що у січні 2022 року вони лиш встигли розслабитися, коли виплатили всі кредити. Саме тоді зібрався повен цех працівників і робота закипіла.

— Ми вперше були укомплектовані на весняний сезон — тільки бери й продавай. А потім був лютий…, — каже підприємиця Олена.

Тоді вони розпустили всіх швачок, а самі приїхали на виробництво. Розмірковували над тим, що робити, всією сім’єю.

— Якими були перші дні великої війни?

— В перші дні масово скуповували одяг з нашого магазину. В березні ми почали виїздити на виробництво прямо під обстрілами, щоб зібрати необхідні речі та віддати їх військовим у Миколаєві.

Зрештою, коли Миколаїв почали сильно обстрілювати, ми вирішили виїжджати з міста. Наші діти одного разу потрапили під ворожий вогонь по місту і цей випадок пришвидшив переїзд.

Згодом до Чернівців перевезли все обладнання виробництва. Найважче було знайти водія, який би не злякався їхати до міста, — зізнаються підприємці..

Нині виробництво прагне розширювати свій асортимент та заходити на ринок не лише з військовими моделями. Такі вже готові до цієї осені.

Історію іншої родини, для якої принциповою позицією є робота їхнього бізнесу в Україні, ми розповідали тобі в нашому іншому матеріалі.

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