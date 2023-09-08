Енергонезалежний бізнес України. Хто може отримати 1 млн грн на закупівлю спеціального обладнання

Українці — дуже підприємливі люди. Навіть у складні часи, ми знаходимо можливість відкрити власну справу та налагодити бізнес.

Нині держава надає грантові кошти на розвиток вітчизняного бізнесу. Міністерство цифрової трансформації повідомило про грант для бізнесу на закупівлю спеціального обладнання.

Про що йдеться та які умови гранту — читай у матеріалі.

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Грант для бізнесу

Проект Power Up! пропонує допомогти підприємствам, які постраждали від війни, стати енергонезалежними.

Десять компаній із Сумської, Харківської та Чернігівської областей отримають грант до 1 млн грн у межах нового проекту Power Up!

Будуємо енергонезалежний бізнес. Отримайте грант до 1 млн грн на закупівлю спеціального обладнання, — повідомляють у Мінцифри.

Переможців оберуть за наступними критеріями:

річна економія енергії становить не менше ніж 300 МВт;

питомий показник економії енергії на один євро гранту, МВт-год/рік/євро;

залучення власних коштів для збереження енергії;

підприємство позитивно впливає на розвиток громади.

Дізнатися детальну інформацію можна на сайті Фону Східна Європа.

Читати на тему Страшно навіть згадувати. Як підприємці з Миколаєва релокували бізнес і що пережили Як родина бізнесменів перевезла своє виробництво з небезпечного Миколаєва та як вони працюють зараз.

Дія також запустила грантову програму на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Детальніше про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

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