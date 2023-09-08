Твоя робота

Енергонезалежний бізнес України. Хто може отримати 1 млн грн на закупівлю спеціального обладнання

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Вересня 2023, 08:00
Грант для бізнесу
Фото: Pexels

Більше новин
Онука
Головна мета — ще попереду. Співачка ONUKA про депресію, популярність та плани
кофеїн
Кава більше не бадьорить? До чого тут норма кофеїну та зелений чай
Ротавірусна інфекція - що це, симптоми, лікування, профілактика
Як захиститися від ротавірусної інфекції — симптоми, лікування та профілактика
Удар по Кривому Рогу
Вбили поліцейського, поранили десятки людей: удар по Кривому Рогу сьогодні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Удар по Кривому Рогу
Вбили поліцейського, поранили десятки людей: удар по Кривому Рогу сьогодні
Як зростають зарплати українців 2023 — оцінка НБУ
Як змінюється темп росту зарплат українців — оцінка Нацбанку
Скільки українських полонених страждають від катувань: дані генпрокурора
90% українських полонених проходять катування — генпрокурор про жахи полону у РФ
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 8 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:53
Виставка воєнних злочинів РФ
Звірства проти українців має бачити весь світ! Виставка Russian War Crimes у Берліні
0:03:33
Енергонезалежний бізнес України. Хто може отримати 1 млн грн на закупівлю спеціального обладнання
Довгострокове проживання та розвиток: унікальний центр для ВПО з інвалідністю у Дніпрі
0:06:52
Допомога ЗСУ
За кожен 1 млн грн — мінус мішок піску з плечей! Ветерани з протезами вирушили у благодійний підйом на гори
0:04:26
Кліщіївка
Воєнний злочин — це їхній стиль життя. Що відбувається у Кліщіївці та до чого додумуються окупанти
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Ектор Хіменес-Браво
Для незламних духом дітей, які втратили батьків: Ектор Хіменес-Браво провів майстер-клас в Одесі
0:04:06
Музей голодомору проводить зацифрування доказів: що відомо
Кожен зможе побачити докази злочину. Музей Голодомору проводить зацифрування документів
0:07:23
Дмитро Дозірчий: історія Героя України про перший день повномасштабної війни
Пішов на прорив російського десанту та вивів бригаду з оточення! Історія Героя України Дмитра Дозірчого
Більше відео
влк
Читати далі
Обмежено придатний у воєнний час: що означає термін та які умови служби
Енергонезалежний бізнес України. Хто може отримати 1 млн грн на закупівлю спеціального обладнання
Читати далі
МіГ-31: характеристики винищувача, який несе ракети Кинджал

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь