Здоровье превыше всего! Как переработки влияют на твое психологическое состояние — исследование

В современном мире из-за ускорения темпов жизни и постоянного стремления увеличить продуктивность, многие люди перерабатывают, уделяя работе больше времени, чем это необходимо. Они считают, что дополнительный час работы может привести к лучшим результатам или увеличению доходов. Однако всегда ли эта жертва стоит того? Подробнее об этом рассказали в исследовании в журнале BMJ Open.

Как переработки влияют на психологическое состояние

Ученые провели исследование, чтобы выяснить влияние лишних рабочих часов на появление депрессии. В этом эксперименте приняли участие 1084 человека, которые должны были работать 35 часов в неделю. Участники прошли опрос, в котором давали ответы на вопрос, сколько времени они работают на самом деле: 35-40 часов, 41-48, 49-54 или более 55 часов.

Кроме того, им было предложено оценить ряд утверждений, направленных на выявление признаков депрессии, отношения к работе и психосоциального состояния.

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Опрос проводили дважды с годовым перерывом, чтобы проследить за динамикой изменений. Оказалось, что люди, которые работали 41-48 часов в неделю или более 55 часов, имели повышенный риск образования депрессивных симптомов.

Авторы исследований подвели итоги и пришли к выводам, что слишком занятые сотрудники обычно становятся трудоголиками и часто игнорируют первые звоночки, такие как плохое настроение, что может привести к депрессии.

Они также отметили, что предприятия, которые не уделяют должного внимания психическому здоровью работников, в результате увеличивают риск образования депрессивных симптомов у них.

Это может быть обусловлено стрессом, давлением и другими негативными факторами. Поэтому авторы исследований надеются, что руководство обратит внимание на результаты исследований и эмоциональный комфорт своих подопечных.

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