Здоров’я понад усе! Як перепрацювання впливають на твій психологічний стан — дослідження

У сучасному світі через пришвидшення темпів життя і постійне намагання збільшити продуктивність, багато людей перепрацьовують, приділяючи роботі більше часу, ніж це необхідно. Вони вважають, що додаткова година роботи може призвести до кращих результатів або збільшення доходів. Однак чи завжди ця жертва вартує того? Детальніше про це розповіли у дослідженні в журналі BMJ Open.

Як перепрацювання впливають на психологічний стан

Науковці провели дослідження, щоб з’ясувати вплив зайвих робочих годин на появу депресії. У цьому експерименті взяли участь 1084 особи, які мали працювати 35 годин на тиждень. Учасники пройшли опитування, у якому давали відповіді на питання, скільки часу вони працюють насправді: 35–40 годин, 41–48, 49–54 чи понад 55 годин.

Окрім того, їм було запропоновано оцінити ряд тверджень, спрямованих на виявлення ознак депресії, ставлення до роботи та психосоціальний стан.

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Опитування проводили двічі з річною перервою, щоб простежити за динамікою змін. Виявилось, що люди, які працювали 41–48 годин на тиждень або понад 55 годин, мали підвищений ризик появи депресивних симптомів.

Автори досліджень підбили підсумки та прийшли до висновків, що занадто зайняті співробітники зазвичай стають трудоголіками та часто ігнорують перші дзвіночки, такі як поганий настрій, що може призвести до депресії.

Вони також зауважили, що підприємства, які не надають належної уваги психічному здоров’ю працівників, в результаті збільшують ризик утворення депресивних симптомів у них.

Це може бути зумовлено стресом, тиском та іншими негативними факторами. Тому автори досліджень мають надію, що керівництво зверне увагу на результати досліджень та емоційний комфорт своїх підопічних.

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