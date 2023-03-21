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Хочешь реализовать свой проект и ищешь финансирование? Рассказываем, как получить грант от международного фонда

Диана Просяник, практикант сайта 21 марта 2023, 09:00
Как получить грант от международного фонда
Фото: Unsplash

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