Хочешь реализовать свой проект и ищешь финансирование? Рассказываем, как получить грант от международного фонда

Украинцам всегда готовы помогать международные партнеры. С началом полномасштабного вторжения мы в очередной раз смогли убедиться в этом.

Нам помогают и поддерживают со всех уголков мира, чтобы мы смогли победить врага. Одним из таких способов являются гранты. Это финансовые программы, предоставляющие денежную поддержку организациям или проектам для осуществления специальных инициатив или исследований. Гранты могут быть предоставлены правительством, благотворительными организациями, частными компаниями и другими источниками.

Подробнее о том, какие проекты имеют возможность получить финансирование, на примере своего фонда рассказала грантовый менеджер Canada-Ukraine Foundation Соломия Шарун для издания УП. Жизнь.

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Каким должен быть проект для того, чтобы получить финансирование

Внимательно ознакомься с правилами подачи заявки на грантовую программу

Прежде всего это должна быть благотворительная или зарегистрированная как неприбыльная организация. Также заявители должны иметь хотя бы три года опыта в реализации гуманитарных программ и проектов.

Это одна из потенциальных гарантий, что средства будут потрачены правильно и с пользой, — рассказывает Шарун.

И добавляет: их компанию интересуют финансовые отчеты за предыдущие два года деятельности организации. Это необходимо, чтобы убедиться в профессионализме людей, с которыми, возможно, будут сотрудничать.

Всю подробную информацию о критериях отбора программ и проектов для участия в грантовой программе можно найти на официальных сайтах конкретных фондов.

Будь рациональным и реалистичным

Соломия Шарун объясняет, что, когда заявка на участие в грантовой программе попадает в их фонд, они прежде всего определяют, действительно ли проблема, которую хочет решить организация, является важной и можно ли с ней справиться.

Также командам нужно трезво оценивать свои возможности. Например, если они никогда не работали с бюджетом в полмиллиона гривен, то для начала будет сложно потянуть такие компетенции.

Лучше предложить идею на 50–100 тыс. грн и выполнить ее качественно, чем получить большую сумму и не выполнить работу кое-как.

Предлагай оригинальные идеи

Для того чтобы именно твоя организация получила грант, стоит предлагать что-то действительно интересное и оригинальное.

Перед тем как подаваться на грант, я очень рекомендую всем организациям посмотреть предыдущую историю работы того или иного фонда.

Думай о будущем организации

При подаче заявки стоит не только выбрать важную и интересную идею и расписать ее. Нужно не забывать давать ответ на вопрос, что будет с проектом по завершению финансирования: нужно ли его сопровождать и снова вкладывать деньги или организация сама способна продолжать проект.

Также доноры должны понимать, что будет с проектом дальше: он завершается или организация доказывает, что сможет в дальнейшем поддерживать его без помощи гранта.

Выполняй обязательства

В договорах с победителями грантовых программ обычно четко прописаны периоды для предоставления отчетности.

— В большинстве случаев мы каждый месяц просим прислать небольшое письмо с несколькими фотографиями, возможно, видео, несколько абзацев о том, как проходит проект, иногда бюджет — в зависимости от суммы гранта, — рассказывает Соломия Шарун.

Такие письма необходимы для того, чтобы предоставить отчетность донорам о том, как расходуются их средства.

Не забывай подавать бюджет

Финансовые детали — обязательный элемент любой грантовой заявки. И нужно указывать не только общую сумму, но и подробно расписывать, на что они будут потрачены.

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