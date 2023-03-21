Хочеш реалізувати свій проект і шукаєш фінансування? Розповідаємо, як отримати грант від міжнародного фонду

Українцям завжди готові допомагати міжнародні партнери. Із початком повномасштабного вторгнення ми вкотре змогли переконатися у цьому.

Нас підтримують з усіх куточків світу, щоб ми змогли перемогти ворога. Одним із таких способів є гранти. Це фінансові програми, які надають грошову підтримку організаціям або проектам для здійснення спеціальних ініціатив або досліджень. Гранти можуть бути надані урядом, благодійними організаціями, приватними компаніями та іншими джерелами.

Детальніше про те, які проекти мають можливість отримати фінансування, на прикладі свого фонду розповіла грантова менеджерка Canada-Ukraine Foundation Соломія Шарун для видання УП. Життя.

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Яким має бути проект для того, щоб отримати фінансування

Уважно ознайомся з правилами подачі заявки на грантову програму

Передусім це має бути благодійна або зареєстрована як неприбуткова організація. Також у заявників має бути принаймні три роки досвіду у реалізації гуманітарних програм і проектів.

Це одна з потенційних гарантій, що кошти будуть витрачені правильно та з користю, — розповідає Шарун.

Та додає: їхній фонд цікавлять фінансові звіти за попередні два роки діяльності організації. Це необхідно, щоб переконатися у професіоналізмі людей, з якими, можливо, співпрацюватимуть.

Усю детальну інформацію про критерії відбору програм та проектів для участі у грантовій програмі можна знайти на офіційних сайтах конкретних фундацій.

Будь раціональним та реалістичним

Соломія Шарун пояснює, що, коли заявка на участь у грантовій програмі потрапляє до їхньої фундації, вони передусім визначають, чи дійсно проблема, яку хоче вирішити організація, важлива і чи з нею можна впоратись.

Також командам потрібно тверезо оцінювати свої можливості. Наприклад, якщо вони ніколи не працювали з бюджетом у півмільйона гривень, то для початку буде складно потягнути такі компетенції.

Краще запропонувати ідею на 50–100 тис. грн і виконати її якісно, аніж отримати більшу суму і не виконати роботу абияк.

Пропонуй оригінальні ідеї

Для того щоб саме твоя організація отримала грант, варто пропонувати щось дійсно цікаве та оригінальне.

Перед тим як подаватися на грант, я дуже рекомендую всім організаціям подивитися попередню історію роботи того чи іншого фонду.

Думай про майбутнє організації

Подаючи заявку, варто не лише обрати важливу та цікаву ідею і розписати її. Потрібно відповісти на запитання про те, що буде з проектом по завершенню фінансування: чи потрібно його супроводжувати і знову вкладати гроші, чи організація сама здатна продовжувати проект.

Також донори мають розуміти, що буде з проектом далі: він завершується чи організація доводить, що зможе надалі підтримувати його без допомоги гранту.

Виконуй зобов’язання

У договорах із переможцями грантових програм зазвичай чітко прописані періоди для надання звітності.

— Здебільшого ми щомісяця просимо надіслати невеликий лист із кількома фотографіями, можливо, відео, кілька абзаців про те, як проходить проект, іноді бюджет — залежно від суми гранту, — розповідає Соломія Шарун.

Такі листи необхідні для того, щоб надати звітність донорам про те, як витрачають їхні кошти.

Не забувай подавати бюджет

Фінансові деталі — обов’язковий елемент будь-якої грантової заявки. І потрібно вказувати не лише загальну суму, а й детально розписувати, на що вони будуть витрачені.

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