Українки стали стійкішими. Як змінився жіночий бізнес за рік повномасштабної війни

Війна в Україні злегка сповільнила, та не змогла повністю зупинити розвиток вітчизняного бізнесу. Водночас мобілізація, яку за собою потягнув воєнний стан, переклала відповідальність за економіку країни на жінок.

Чи справді в Україні стає дедалі більше підприємиць, скільки бізнесів під керівництвом жінок зараз працює в Україні та чого очікувати далі — розповідаємо далі.

Скільки в Україні жінок-підприємиць

За даними дослідження Opendatabot, у 28% новозареєстрованих бізнесів директорами є жінки. А попри бойові дії від 24 лютого в Україні зареєстрували 21 876 нових компаній. І майже половина цих підприємств належить жінкам.

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Найбільший відсоток жіночого бізнесу спирається на сферу послуг — 44% та торгівлі — 21%. 10% жінок залучені до освітнього бізнесу, 5% та 8% мають власні креативні студії чи бізнес в HoReCa відповідно. Ще по 5% — у будівництві та ІТ, 3% — в аграрній галузі.

За останні три роки жінки значно випередили чоловіків у відкритті власної справи. Та війна дещо скоригувала ці дані: якщо у 2021 році бізнесвумен було на 2,5% більше, ніж бізнесменів, то у 2022 році чоловічі бізнеси випереджають жіночі на 4,3%.

Як війна впливає на жіночий бізнес в Україні

Більшість власниць бізнесу зіткнулися з масою проблем, які принесла війна: від фінансування до окупації чи пошкодження обстрілами.

Разом з тим 55% українок, які мали бізнес до 24 лютого, продовжують працювати. Лише 6% підприємиць повністю зупинили свою діяльність, як повідомляють результати Портрета українських жінок-підприємиць.