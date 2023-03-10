Українки стали стійкішими. Як змінився жіночий бізнес за рік повномасштабної війни

Війна в Україні злегка сповільнила, та не змогла повністю зупинити розвиток вітчизняного бізнесу. Водночас мобілізація, яку за собою потягнув воєнний стан, переклала відповідальність за економіку країни на жінок.
Чи справді в Україні стає дедалі більше підприємиць, скільки бізнесів під керівництвом жінок зараз працює в Україні та чого очікувати далі — розповідаємо далі.
За даними дослідження Opendatabot, у 28% новозареєстрованих бізнесів директорами є жінки. А попри бойові дії від 24 лютого в Україні зареєстрували 21 876 нових компаній. І майже половина цих підприємств належить жінкам.
Найбільший відсоток жіночого бізнесу спирається на сферу послуг — 44% та торгівлі — 21%. 10% жінок залучені до освітнього бізнесу, 5% та 8% мають власні креативні студії чи бізнес в HoReCa відповідно. Ще по 5% — у будівництві та ІТ, 3% — в аграрній галузі.
За останні три роки жінки значно випередили чоловіків у відкритті власної справи. Та війна дещо скоригувала ці дані: якщо у 2021 році бізнесвумен було на 2,5% більше, ніж бізнесменів, то у 2022 році чоловічі бізнеси випереджають жіночі на 4,3%.
Більшість власниць бізнесу зіткнулися з масою проблем, які принесла війна: від фінансування до окупації чи пошкодження обстрілами.
Разом з тим 55% українок, які мали бізнес до 24 лютого, продовжують працювати. Лише 6% підприємиць повністю зупинили свою діяльність, як повідомляють результати Портрета українських жінок-підприємиць.
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60% опитаних жінок вчаться чогось нового, що вдвічі більше за результати минулого року. Водночас кількість жінок-підприємиць до 35 років збільшилась на 7% проти 2021 року.
Українки в бізнесі стали стійкішими та почали освоювати раніше виключно “чоловічі” сфери діяльності.
Українки в бізнесі стали стійкішими та почали освоювати раніше виключно “чоловічі” сфери діяльності.
Для того щоб відкрити власний бізнес, не потрібно багато коштів. Особливо зараз, коли держава всіляко допомагає малому та середньому бізнесу України: читай поради для жінок-підприємиць, як відкрити власну справу під час війни.
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