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Українки стали стійкішими. Як змінився жіночий бізнес за рік повномасштабної війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Березня 2023, 19:00
Скільки в Україні жінок-підприємиць
Фото: Pexels

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