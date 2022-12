Відволіктися від війни… саморозвитком! Топ-5 тренінгів для жінок

Війна могла змусити тебе зупинитися, забути про цілі та сфокусуватися на виживанні. Однак життя невпинно біжить і дарує можливості, які не можна пропускати.

Навіть під час війни в Україні організовують чимало проектів, які допоможуть повернутися до своїх цілей та вивести своє життя зі стану анабіозу.

Адже на плечі жінок лягла важлива місія підтримки економіки, бізнесу, відновлення стабільного життя та психологічного здоров’я у містах України. На допомогу у досягненні нових вершин прийдуть цікаві тренінги. Ось кілька найкращих.

Гра в довгу

Цей проект було створено, щоб дати необхідні інструменти для зміцнення бізнесу у цей непростий час. Участь можуть брати усі, хто готовий підіймати український бізнес, незалежно від віку, статі та місця проживання.

Програма курсу Гра в довгу складається з 15 лекцій по 10–15 хвилин від викладачів Бізнес-школи Українського католицького університету.

Учасники навчаться, як презентувати власні думки та відстоювати погляди, оцінювати особисті лідерські якості, а також ознайомляться з ефективними інструментами бізнес-моделювання, враховуючи особливості своєї ніші.

Курс проходитиме у Telegram, тож долучитися до нього може кожен, хто потребує поглиблених знань і навичок ведення бізнесу.

Проект передбачає і контроль якості засвоєних знань. Після кожної лекції учасники відповідатимуть на тести у чат-боті Telegram та отримуватимуть бали, з якими посядуть певне місце у рейтингу.

Учасники, які потрапили у першу сотню рейтингу, матимуть змогу отримати гранти на навчання у Бізнес-школі Українського католицького університету на суму $30 тис.

Освітній проект для дівчат та жінок New me / New you

DreamProjects спільно з менторською командою SVC, експертами, що мають багаторічний досвід роботи у дизайні, брендингу та візуальних комунікаціях, запускають освітній проект для дівчат та жінок New me / New you.

У цій програмі надається допомога дівчатам, які зазнали втрат через війну та хочуть розвиватися у новій творчій галузі.

Учасники отримають психологічну підтримку та професійну визначеність, здобудуть hard- та soft-скіли у галузі графічного дизайну, візуальних комунікацій, брендингу, менеджменту культурних проектів та базові навички у веб-дизайні.

Також учасники навчаться формувати бренд та здійснювати успішні запуски будь-яких проектів.

Участь у такому тренінгу безкоштовна. Витрати покриє проект Стабілізаційний фонд культури та освіти — 2022 Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut.

Курс з розвитку емоційного інтелекту

На цьому тренінгу тебе навчать, які основні прояви та складові має твій EQ

Емоційний інтелект — це надзвичайно важливий у сучасному світі набір навичок, який допомагає розпізнавати почуття та емоції інших людей, керувати ними та формувати систему мотивації для досягнення цілей.

Володіння емоційним інтелектом робить зі звичайної людини вмілого керівника, стресостійкого працівника та гарного друга й партнера.

Окрім того, ці навички приносять задоволення у комунікації з людьми та дають змогу побудувати якісні взаємостосунки.

Форми навчання доступні різні: у групі до восьми осіб, індивідуально та онлайн. Є варіант занять і на території замовника.

Курс My Best Year 2023

Правильно керуй особистою ефективністю — досягай кращих результатів, контролюючи рівень стресу та емоцій.

Якщо ти хочеш навчитися керувати особистою ефективністю, тоді курс My Best Year 2023, розроблений фахівцями Golden Staff, для тебе.

Ти дізнаєшся, як створити твій найкращий 2023 рік, незважаючи на суцільну невизначеність. Допоможуть тобі подолати упередження та змінити моделі поведінки навички рефреймінгу — зміни фокуса та кута зору.

У програмі: створення власної стратегії самосприйняття: самомотивації й самоконтролю та управління собою. Також на курсі розглядатиметься здобуття навичок з виставленням пріоритетів для завдань та керування вигорянням.

Корисну інформацію знайдуть як власники СЕО, так і фахівці різних рівнів. А офлайн- та онлайн-формати навчання зроблять тебе незалежним(-ою) від блекаутів.

Між іншим, відвідування тренінгів та курсів допомагає не відкладати життя на потім. А які ще є поради, щоб продовжувати життя попри війну, читай у матеріалі.

