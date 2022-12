Отвлечься от войны… саморазвитием! Топ-5 тренингов для женщин

Война могла заставить тебя остановиться, забыть о целях и сфокусироваться на выживании. Однако жизнь постоянно бежит и дарит возможности, которые нельзя пропускать.

Даже во время войны в Украине организуют проекты, которые помогут вернуться к своим целям и вывести свою жизнь из состояния анабиоза.

Ведь на плечи женщин легла важная миссия поддержки экономики, бизнеса, восстановления стабильной жизни и психологического здоровья в городах Украины. На помощь в достижении новых вершин придут интересные тренинги, вот несколько лучших из них.

Игра в долгую

Этот проект был создан для того, чтобы дать необходимые инструменты для укрепления бизнеса в это непростое время. Участие могут принимать все, кто готов поднимать украинский бизнес, независимо от возраста, пола и места жительства.

Программа курса Игра в долгую состоит из 15 лекций по 10–15 минут от преподавателей Бизнес-школы Украинского католического университета.

Участники научатся, как презентовать собственное мнение и отстаивать взгляды, оценивать личные лидерские качества. Получат эффективные инструменты бизнес-моделирования, учитывая особенности ниши.

Курс будет проходить в Telegram, так что принять в нем участие может каждый, кто нуждается в углубленных знаниях и навыках ведения бизнеса.

Проект предусматривает и контроль качества усвоенных знаний. После каждой лекции участники будут отвечать на тесты в чате Telegram и получать баллы, с которыми займут определенное место в рейтинге.

Участники, попавшие в первую сотню рейтинга, смогут получить гранты на обучение в Бизнес-школе Украинского католического университета на сумму $30 тыс.

Образовательный проект для девочек и женщин New me / New you

DreamProjects совместно с менторской командой SVC, экспертами, имеющими многолетний опыт работы в дизайне, брендинге и визуальных коммуникациях, запускают образовательный проект для девушек и женщин New me / New you.

В этой программе оказывается помощь девушкам, которые понесли потери из-за войны и хотят развиваться в новой творческой области.

Участники получат психологическую поддержку и профессиональную определенность, получат hard- и soft-скилы в области графического дизайна, визуальных коммуникаций, брендинга, менеджмента культурных проектов и базовых навыков в веб-дизайне.

Также они научатся формировать бренд и производить успешные запуски любых проектов.

Участие в таком тренинге бесплатное. Расходы покроет проект Стабилизационный фонд культуры и образования — 2022 Федерального министерства иностранных дел Германии и Goethe-Institut.

Курс по развитию эмоционального интеллекта

На этом тренинге тебя научат, какие основные проявления и составляющие твоего EQ.

Эмоциональный интеллект — это чрезвычайно важный в современном мире набор навыков, помогающий распознавать чувства и эмоции других людей, управлять ими и формировать систему мотивации для достижения целей.

Обладание эмоциональным интеллектом делает из обычного человека умелого руководителя, стрессоустойчивого работника и хорошего друга и партнера.

Кроме того, эти навыки доставляют удовольствие в коммуникации с людьми и позволяют построить качественные взаимоотношения.

Формы обучения доступны разные: в группе до восьми человек, индивидуально и онлайн. Есть вариант занятий и на территории заказчика.

Курс My Best Year 2023

Правильно управляй личной эффективностью — достигай лучших результатов, контролируя уровень стресса и эмоций.

Если ты хочешь научиться управлять личной эффективностью, то курс My Best Year 2023, разработанный специалистами Golden Staff, для тебя.

Ты узнаешь, как создать твой лучший 2023 год, несмотря на сплошную неопределенность. Помогут тебе побороть предубеждения и изменить модели поведения навыки рефрейминга — изменения фокуса и угла зрения.

В программе: создание собственной стратегии самовосприятия: самомотивация, самоконтроль и управление собой. Также на курсе будет рассматриваться получение навыков с выставлением приоритетов для задач и управления выгоранием.

Полезную информацию найдут как владельцы СЕО, так и специалисты разных уровней. А офлайн- и онлайн-форматы обучения сделают тебя независимым(-ой) от блэкаутов.

Между тем, посещение тренингов и курсов помогает не откладывать жизнь на потом. А какие еще есть советы, чтобы продолжать жизнь, несмотря на войну, читай в материале.

