Барс RS: характеристики українського ракето-дрона

На міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2026, яка проходила в Парижі з 15 по 19 червня, відбулася перша офіційна демонстрація нової української далекобійної крилатої ракети Барс RS.

Як повідомляють Janes та Defense Express, цей реактивний засіб ураження вже активно застосовується Силами оборони України для нанесення високоточних ударів по військових об’єктах на території Російської Федерації.

Ракета Барс: хто виробник ракето-дрона

Наразі назва компанії-виробника тримається в суворому секреті з міркувань безпеки, проте підтверджено, що фінансування серійного виробництва цього далекобійного озброєння здійснює Німеччина.

За інформацією розробників, ракети сімейства Барс спроможні уражати цілі на глибині до 1000 кілометрів. Модифікація Барс RS є вдосконаленим варіантом базової моделі й відрізняється від неї збільшеним паливним баком, нарощеною бойовою частиною та більшою злітною масою.

Ба більше, виробник уже звітує про проведення близько 7 тисяч запусків ракет цього типу. Примітно, що під час бойового застосування залп таких засобів може становити до 100 одиниць одночасно.

Ракета Барс RS: характеристики

Хоча зовнішній вигляд зброї частково було розкрито ще у грудні 2025 року, повні тактико-технічні характеристики модифікованої версії оприлюднені вперше.

Основні тактико-технічні характеристики крилатої ракети Барс RS:

Максимальна дальність ураження: до 1000 км;

Крейсерська швидкість польоту: 400–450 км/год;

Максимальна швидкість польоту: 620 км/год;

Маса бойової частини (модифікація RS): 22 кг;

Максимальна злітна маса (модифікація RS): 135 кг;

Об’єм паливного бака: 95 літрів.

Окрім модифікації Барс RS у сімействі цих ракето-дронів розроблено ще дві потужніші версії. Зокрема, існує варіант ракети із загальною злітною масою 220 кілограмів.

Загалом лінійка представлена трьома модифікаціями, які різняться між собою вагою вибухівки та бойовим призначенням: з бойовою частиною на 22 кілограми, посиленою версією на 60 кілограмів та надпотужним варіантом вагою 105 кілограмів.

Фото: WAR Museum National defense university of Ukraine.

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