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Барс RS: характеристики українського ракето-дрона

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 22 Червня 2026, 15:00 2 хв.
ракета барс

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