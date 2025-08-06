М-777: як Rolls-Royce серед гармат відпрацьовує на українському фронті

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні військового обладнання, послуг з ремонту та технічної підтримки гаубиць M777 і супутнього обладнання.

В перелік також увійшли послуги з транспортування та консолідації вантажів, йдеться у повідомленні Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) США.

DSCA вже повідомили про своє рішення Конгрес. Зазначається, що уряд України звернувся із запитом на придбання обладнання, ремонтних послуг та підтримки M777.

Перший контракт включатиме технічну допомогу, навчання, інструкції та інші супутні елементи матеріально-технічного забезпечення та підтримки програми. Їхня орієнтовна вартість — 104 млн доларів.

Головним підрядником стане компанія BAE Systems. Другий контракт передбачає транспортні та логістичні послуги. Його вартість — 99,5 млн доларів.

Гаубиця М777: загальні характеристики

Зброю розробив американський підрозділ британського концерну BAE System. Гармата була створена як ультралегка польова гаубиця з використанням компонентів з титану.

Її можна транспортувати навіть гелікоптером через відносно невелику вагу. М777 легша за попередницю М198 на 42%. Масово виробляти гаубицю почали у 2005 році. За двадцять років М777 отримала кілька оновлень, зокрема у навігації, системі керування вогнем, зв’язку та програмного забезпечення.

Гаубиця М777 відрізняється цифровою системою управління вогнем. Вона є аналогічною системам управління вогнем у самохідній артилерійській установці. Система визначає розташування гаубиці й обчислює параметри для швидкого наведення гармати на ціль.

Технічні характеристики М777:

вага — 4200 кг;

довжина: в похідному положенні — 9,5 м, в бойовому положенні — 10,7 метра;

довжина ствола — 5,08 метра;

обслуговування: 7+1 осіб;

далекобійність: спеціальними снарядами — 30+ км, звичайними — 24,7 км;

розгортання: 3 хвилини;

згортання: 2 хвилини;

скорострільність: інтенсивна — 5 пострілів за хвилину, стандартна — 2 постріли за хвилину;

Переносити гаубицю можуть літаки C130, C141, C17, C5 , Ан-124, а також гелікоптери CH53E, CH47D, MV22 і тягачі MTVR, FMTV, M800 та M900.

Як українські бійці застосовують гаубицю М777 на фронті

Західна зброя допомагає українським бійцям відбивати ворожі штурми та вражати військові цілі росіян у тилу.

Бійці 44 окремої артилерійської бригади оперативного командування Захід проходять бойове злагодження розрахунків гармат.

Вчаться працювати з американською гаубицею M-777, яку ще називають “три сокири”. Її отримали від іноземних партнерів.

Це сучасна зброя, яка є легкою в керуванні й дуже точною, вона вже показала свою ефективність на фронті.

Це як Rolls-Royce, тільки серед гармат, — зізнаються бійці.

Її робота, у порівнянні з радянською, просто вражає: вона менша, потужніша, а головне — точна.

— Три сімки це нова гармата, її можна назвати снайпером, бо потрапляє у ціль одразу, — каже артилерист Максим.

Гармата може вражати ціль на відстані 25 кілометрів, працювати з нею — задоволення.

Для того, щоб перемогти ворога, бійці готові опанувати будь-яку зброю. Головне, кажуть, аби підтримка з-за кордону не припинялася.

Ефективними на фронті залишаються й українські розробки. Зокрема, наш дрон Мангуст: про його роботу розповідали раніше.

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