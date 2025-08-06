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М-777: як Rolls-Royce серед гармат відпрацьовує на українському фронті

Катерина Курбанова 06 Серпня 2025, 12:50
гаубиця м-777

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