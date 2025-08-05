Дрон Мангуст: новий перехоплювач збиватиме по 12 Шахедів

Одеське конструкторське бюро з назвою Технарі представило новітній дрон — багаторазовий перехоплювач Шахедів Мангуст. Розповідаємо, що вміє дрон Мангуст і які в нього характеристики.Дрон Мангуст: що відомо про багаторазовий перехоплювач Шахедів Про нову розробку розповів виконавчий директор Геннадій Сульдін для Defender Media. Нагадаємо, що саме це конструкторське бюро раніше створило застосунок єППо, і ще низку продуктів для Сил оборони. Новий дрон отримав назву Мангуст. Він розроблений для перехоплення російських Шахедів. Повідомляється, що дрон Мангуст — це багаторазовий безпілотник, що має реактивний двигун і систему донаведення на ціль.Він має підлетіти до Шахеда, вистрілити дробовим зарядом у двигун або гвинт, а потім продовжити свою місію. Після вильотів дрон повертатиметься на дозаправку чи зарядку. Конструкторське бюро вже залучило інвесторів для подальшої розробки дронів і масштабування Мангуста. До інженерів звернулися представники зенітно-ракетних бригад і попросили створити дрон-перехоплювач. Якщо росіяни почнуть ставити на Шахеди більш потужні ДВЗ-двигуни, не говорячи вже про реактивні, то нинішні дрони-перехоплювачі не зможуть їх наздогнати. Друга проблема — напоготові потрібно тримати чималу кількість самих дронів і пілотів, аби відбивати напад Шахедів. Читати на тему Дрон‑перехоплювач шахедів: що це за розробка та як себе показала Розповідаємо, як працюють перехоплювачі Шахедів. Також є проблема у масштабах необхідного. Виготовити щонайменше 200 тисяч антишахедних дронів не зможе жодна українська компанія. Розв’язати проблему можна, якщо дрони будуть багаторазовими, як Мангуст. Багаторазовий дрон мангуст: характеристики Швидкість: до 300-310 км/год; максимальна висота польоту: 5 км; бойовий радіус: близько 12 км; система донаведення, що орієнтується на теплове випромінювання дрона Шахед; фіксація цілі: з відстані 800 м; система автонаведення: з відстані 150-200 м; зброя для збиття: багатоствольний дробовик; життєвий цикл: збиття 12 Шахедів. Компанія вже готується передати ЗСУ перші прототипи дрона Мангуст. Замкомандира однієї з бригад телефонує мало не щоранку і питає, як там їхня “літалка”, і коли ми нарешті її відправимо. Після випробувань Мангуста запустять у серійне виробництво. А ще ми ділилися новітньою розробкою — БпЛА Nemesis. Читай про його технічні характеристики і можливості. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: дрони, зброя, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter