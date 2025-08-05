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Дрон Мангуст: новий перехоплювач збиватиме по 12 Шахедів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Серпня 2025, 14:30
Дрон Мангуст

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