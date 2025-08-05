Дрон Мангуст: новий перехоплювач збиватиме по 12 Шахедів

Одеське конструкторське бюро з назвою Технарі представило новітній дрон — багаторазовий перехоплювач Шахедів Мангуст. Розповідаємо, що вміє дрон Мангуст і які в нього характеристики.

Дрон Мангуст: що відомо про багаторазовий перехоплювач Шахедів

Про нову розробку розповів виконавчий директор Геннадій Сульдін для Defender Media. Нагадаємо, що саме це конструкторське бюро раніше створило застосунок єППо, і ще низку продуктів для Сил оборони.

Новий дрон отримав назву Мангуст. Він розроблений для перехоплення російських Шахедів. Повідомляється, що дрон Мангуст — це багаторазовий безпілотник, що має реактивний двигун і систему донаведення на ціль.

Він має підлетіти до Шахеда, вистрілити дробовим зарядом у двигун або гвинт, а потім продовжити свою місію. Після вильотів дрон повертатиметься на дозаправку чи зарядку.

Конструкторське бюро вже залучило інвесторів для подальшої розробки дронів і масштабування Мангуста. До інженерів звернулися представники зенітно-ракетних бригад і попросили створити дрон-перехоплювач.

Якщо росіяни почнуть ставити на Шахеди більш потужні ДВЗ-двигуни, не говорячи вже про реактивні, то нинішні дрони-перехоплювачі не зможуть їх наздогнати.

Друга проблема — напоготові потрібно тримати чималу кількість самих дронів і пілотів, аби відбивати напад Шахедів.

Також є проблема у масштабах необхідного. Виготовити щонайменше 200 тисяч антишахедних дронів не зможе жодна українська компанія.

Розв’язати проблему можна, якщо дрони будуть багаторазовими, як Мангуст.

Багаторазовий дрон мангуст: характеристики

Швидкість: до 300-310 км/год;

максимальна висота польоту: 5 км;

бойовий радіус: близько 12 км;

система донаведення, що орієнтується на теплове випромінювання дрона Шахед;

фіксація цілі: з відстані 800 м;

система автонаведення: з відстані 150-200 м;

зброя для збиття: багатоствольний дробовик;

життєвий цикл: збиття 12 Шахедів.

Компанія вже готується передати ЗСУ перші прототипи дрона Мангуст.

Замкомандира однієї з бригад телефонує мало не щоранку і питає, як там їхня “літалка”, і коли ми нарешті її відправимо.

Після випробувань Мангуста запустять у серійне виробництво.

А ще ми ділилися новітньою розробкою — БпЛА Nemesis. Читай про його технічні характеристики і можливості.

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