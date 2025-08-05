Дрон Мангуст: новый перехватчик будет сбивать по 12 Шахедов

Одесское конструкторское бюро под названием Технари представило новейший дрон — многоразовый перехватчик Шахедов Мангуст. Рассказываем, что умеет дрон Мангуст и какие у него характеристики.Дрон Мангуст: что известно о многоразовом перехватчике Шахедов О новой разработке рассказал исполнительный директор Геннадий Сульдин для Defender Media. Напомним, что именно это конструкторское бюро ранее создало приложение єППо, и еще ряд продуктов для Сил обороны. Новый дрон получил название Мангуст. Он разработан для перехвата российских Шахедов. Сообщается, что дрон Мангуст — это многоразовый беспилотник, имеющий реактивный двигатель и систему донаведения на цель.Он должен подлететь к Шахеду, выстрелить дробным зарядом в двигатель или винт, а затем продолжить свою миссию. После вылетов дрон будет возвращаться на дозаправку или зарядку. Конструкторское бюро уже привлекло инвесторов для дальнейшей разработки дронов и масштабирования Мангуста. К инженерам обратились представители зенитно-ракетных бригад и попросили создать дрон-перехватчик. Если россияне начнут ставить на Шахеды более мощные ДВС-двигатели, не говоря уже о реактивных, то нынешние перехватчики не смогут их догнать. Вторая проблема — наготове нужно держать немалое количество самих дронов и пилотов, чтобы отражать нападение Шахедов. Читать по теме Дрон-перехватчик шахедов: что это за разработка и как себя показала Рассказываем, как работают перехватчики Шахедов. Также есть проблема в масштабах необходимого. Изготовить не менее 200 тысяч антишахедных дронов не сможет ни одна украинская компания. Решить проблему можно, если дроны будут многократными, как Мангуст. Многоразовый дрон мангуст: характеристики Скорость: до 300-310 км/ч; максимальная высота полета: 5 км; боевой радиус: около 12 км; система донаведения, ориентирующаяся на тепловое излучение дрона Шахед; фиксация цели: с расстояния 800 м; система автонаведения: с расстояния 150-200 м; оружие для сбития: многоствольный дробовик; жизненный цикл: сбитие 12 Шахедов. Компания уже готовится передать ВСУ первые прототипы дрона Мангуст. Замкомандира одной из бригад звонит чуть ли не каждое утро и спрашивает, как там их “леталка”, и когда мы наконец-то ее отправим. После испытаний Мангуст будет запущен в серийное производство. А еще мы делились новейшей разработкой — БПЛА Nemesis. Читай о его технических характеристиках и возможностях. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: дроны, оружие, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter