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Дрон Мангуст: новый перехватчик будет сбивать по 12 Шахедов

Анастасия Грубрина, журналист сайта 05 августа 2025, 14:30
Дрон Мангуст

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