Дрон Мангуст: новый перехватчик будет сбивать по 12 Шахедов

Одесское конструкторское бюро под названием Технари представило новейший дрон — многоразовый перехватчик Шахедов Мангуст. Рассказываем, что умеет дрон Мангуст и какие у него характеристики.

Дрон Мангуст: что известно о многоразовом перехватчике Шахедов

О новой разработке рассказал исполнительный директор Геннадий Сульдин для Defender Media. Напомним, что именно это конструкторское бюро ранее создало приложение єППо, и еще ряд продуктов для Сил обороны.

Новый дрон получил название Мангуст. Он разработан для перехвата российских Шахедов. Сообщается, что дрон Мангуст — это многоразовый беспилотник, имеющий реактивный двигатель и систему донаведения на цель.

Он должен подлететь к Шахеду, выстрелить дробным зарядом в двигатель или винт, а затем продолжить свою миссию. После вылетов дрон будет возвращаться на дозаправку или зарядку.

Конструкторское бюро уже привлекло инвесторов для дальнейшей разработки дронов и масштабирования Мангуста. К инженерам обратились представители зенитно-ракетных бригад и попросили создать дрон-перехватчик.

Если россияне начнут ставить на Шахеды более мощные ДВС-двигатели, не говоря уже о реактивных, то нынешние перехватчики не смогут их догнать.

Вторая проблема — наготове нужно держать немалое количество самих дронов и пилотов, чтобы отражать нападение Шахедов.

Также есть проблема в масштабах необходимого. Изготовить не менее 200 тысяч антишахедных дронов не сможет ни одна украинская компания.

Решить проблему можно, если дроны будут многократными, как Мангуст.

Многоразовый дрон мангуст: характеристики

Скорость: до 300-310 км/ч;

максимальная высота полета: 5 км;

боевой радиус: около 12 км;

система донаведения, ориентирующаяся на тепловое излучение дрона Шахед;

фиксация цели: с расстояния 800 м;

система автонаведения: с расстояния 150-200 м;

оружие для сбития: многоствольный дробовик;

жизненный цикл: сбитие 12 Шахедов.

Компания уже готовится передать ВСУ первые прототипы дрона Мангуст.

Замкомандира одной из бригад звонит чуть ли не каждое утро и спрашивает, как там их “леталка”, и когда мы наконец-то ее отправим.

После испытаний Мангуст будет запущен в серийное производство.

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