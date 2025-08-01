Фанерний Толя проти російського Ланцета! Реактивна пошта збирає на фейкові гармати

StarLight News (Факти ICTV, Вікна-новини та YouTube-канал Weapons of victory) разом із благодійною організацією Реактивна Пошта оголосили спільний збір коштів на виготовлення макетів однієї з найефективніших артсистем України — американської гаубиці M777.

Мета збору — 175 тисяч гривень.

Саме стільки коштує виготовлення 7 дерев’яних макетів. Їх передадуть на фронт для облаштування хибних позицій, які вводять в оману ворога і рятують наші справжні гармати від ураження.

Доєднатися до збору можна за посиланням на банку. А далі — більше цікавинок про дерев’яні приманки для ворога.

М777 — що це таке

M777 — одна з найефективніших і наймасовіших артилерійських систем у ЗСУ. Від союзників Україна отримала близько 150 таких гаубиць, і вони працюють практично на всіх ділянках фронту. Її цінують за точність, дальність, мобільність і простоту обслуговування.

— У нас на озброєнні є інші гаубиці, але їх конструкція складніша і макет вже стає значно складнішим у виготовлення і використанні.

Тож, завдяки тому, що М777 працюють на всіх ділянках фронту, мають упізнаваний профіль і гарну репутацію, ворог намагається нищити все, що на них схоже, — пояснює Дмитро Чуканов, співзасновник Реактивної Пошти.

Як працюють макети М777

Макети гаубиць — це реалістичні дерев’яні конструкції, які зовні не відрізнити від справжньої М77. Вони мають справжні колеса, точні пропорції та характерні деталі. Навіть дрони з якісною оптикою не здатні виявити підробку.

Їх розміщують на позиціях, щоб ввести в оману ворожу розвідку і “приманити” дрони-камікадзе.

Як результат — окупанти витрачають дорогі боєприпаси, знищуючи дерев’яні конструкції, тоді як справжні М777 залишаються неушкодженими.

— Не було ситуації, щоб ворог розпізнав макет. Інвестиція виправдалась, — говорить Павло Нарожний, співзасновник БО Реактивна Пошта.

Математика така: один макет коштує близько 1000 доларів. Справжня M777 — від 2 до 3,7 млн доларів.

Один Ланцет коштує приблизно 35 тисяч доларів. Якщо він влучає в макет — ворог уже втрачає у 35 разів більше.

А якщо летить одразу кілька — сума зростає до сотень тисяч.

Це вигідна інвестиція в дезінформацію: дешево, ефективно, по-нашому, — упевнені в Реактивній пошті.

Толя не здається: як довго живе один макет

З 2023 року Реактивна Пошта вже передала на фронт понад 100 макетів. Запити на нові надходять постійно — щонайменше 20 штук щомісяця на заміну знищеним.

— Ми надаємо перевагу якісним дерев’яним макетам — вони витримують більше уражень, підлягають частковому відновленню, служать довше, нищать більше дронів і спалюють більше ворожих грошей, — пояснює Нарожний.

Середня “тривалість життя” макета — 5-7 влучань. Але є й рекордсмен.

Наш герой — макет на ім’я Толя. Пережив понад 15 атак і досі на бойовій позиції. І на пенсію не збирається, — говорить Чуканов.

Збір, який підходить навіть для немілітарних компаній

Це не бойове озброєння. Макети не вбивають, не стріляють, не випромінюють. Вони просто стоять на позиції, приманюють ворога і знищують його ресурс — фінансовий, технічний і людський.

— Це збір, який не суперечить навіть політиці немілітарних компаній. Макети — ідеальна інвестиція для тих, хто хоче допомогти армії, але не має змоги підтримувати бойові підрозділи безпосередньо, — кажуть у Реактивній Пошті.

Тож посилання на банку: ось тут.

Наша знімальна група побувала на позиціях воїнів бригади Рубіж на Сіверському напрямку та побачила трудові будні артилеристів. Попри постійну небезпеку, вони вправно нищать екіпажі БпЛА, ворожі гармати та піхоту.

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