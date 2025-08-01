Фанерный Толя против российского Ланцета! Реактивная почта собирает на фейковые пушки

StarLight News (Факты ICTV, Вікна-новини и YouTube-канал Weapons of victory) совместно с благотворительной организацией Реактивная Почта объявили о совместном сборе средств на изготовление макетов одной из самых эффективных артсистем Украины — американской гаубицы M777.

Цель сбора: 175 тысяч гривен.

Именно столько стоит изготовление 7 деревянных макетов. Их передадут на фронт для обустройства ложных позиций, которые вводят в заблуждение врага и спасают наши настоящие пушки от поражения.

Присоединиться к сбору можно по ссылке на банку. А далее — больше интересных фактов о деревянных приманках для врага.

М777 — что это такое

M777 — одна из самых эффективных и массовых артиллерийских систем в ВСУ. От союзников Украина получила около 150 таких гаубиц, и они работают практически на всех участках фронта. Ее ценят за точность, дальность, мобильность и простоту обслуживания.

— У нас на вооружении есть другие гаубицы, но их конструкция сложнее и макет уже становится значительно сложнее в изготовлении и использовании.

Поэтому, благодаря тому, что М777 работают на всех участках фронта, имеют узнаваемый профиль и хорошую репутацию, враг пытается уничтожить все, что на них похоже, — объясняет Дмитрий Чуканов, соучредитель Реактивной Почты.

Как работают макеты М777

Макеты гаубиц — это реалистичные деревянные конструкции, которые внешне неотличимы от настоящей М77. Они имеют настоящие колеса, точные пропорции и характерные детали. Даже дроны с качественной оптикой не способны обнаружить подделку.

Их размещают на позициях, чтобы ввести в заблуждение вражескую разведку и “приманить” дроны-камикадзе.

В результате оккупанты тратят дорогие боеприпасы, уничтожая деревянные конструкции, в то время как настоящие М777 остаются невредимыми.

— Не было ситуации, чтобы враг распознал макет. Инвестиция оправдалась, — говорит Павел Нарожный, соучредитель БО Реактивная почта.

Математика такая: один макет стоит около 1000 долларов. Настоящая M777 — от 2 до 3,7 млн долларов.

Один Ланцет стоит примерно 35 тысяч долларов. Если он попадает в макет — враг уже теряет в 35 раз больше.

А если летит сразу несколько — сумма возрастает до сотен тысяч.

Это выгодная инвестиция в дезинформацию: дешево, эффективно, по-нашему, — уверены в Реактивной почте.

Толя не сдается: как долго живет один макет

С 2023 года Реактивная Почта уже передала на фронт более 100 макетов. Запросы на новые поступают постоянно — не менее 20 штук ежемесячно на замену уничтоженным.

— Мы отдаем предпочтение качественным деревянным макетам — они выдерживают больше поражений, подлежат частичному восстановлению, служат дольше, уничтожают больше дронов и сжигают больше вражеских денег, — объясняет Нарожный.

Средняя “продолжительность жизни” макета — 5-7 попаданий. Но есть и рекордсмен.

Наш герой — макет по имени Толя. Пережил более 15 атак и до сих пор на боевой позиции. И на пенсию не собирается, — шутит Чуканов.

Сбор, который подходит даже для немилитарных компаний

Это не боевое вооружение. Макеты не убивают, не стреляют, не излучают. Они просто стоят на позиции, привлекают врага и уничтожают его ресурсы — финансовые, технические и человеческие.

— Это сбор, который не противоречит даже политике немилитарных компаний. Макеты — идеальная инвестиция для тех, кто хочет помочь армии, но не имеет возможности поддерживать боевые подразделения напрямую, — говорят в Реактивной Почте.

Итак, ссылка на банку: вот тут.

Наша съемочная группа побывала на позициях воинов бригады Рубіж на Северском направлении и увидела трудовые будни артиллеристов. Несмотря на постоянную опасность, они умело уничтожают экипажи БПЛА, вражеские пушки и пехоту.

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