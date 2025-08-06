М-777: как Rolls-Royce среди пушек отрабатывает на украинском фронте

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине военного оборудования, услуг по ремонту и технической поддержке гаубиц M777 и сопутствующего оборудования. В перечень также вошли услуги по транспортировке и консолидации грузов, говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA) США. DSCA уже сообщили о своем решении Конгресс. Отмечается, что правительство Украины обратилось с запросом на приобретение оборудования, ремонтных услуг и поддержки M777.Первый контракт будет включать в себя техническую помощь, обучение, инструкции и другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и поддержки программы. Их ориентировочная стоимость — 104 млн долларов. Главным подрядчиком станет компания BAE Systems. Второй контракт подразумевает транспортные и логистические услуги. Его стоимость — 99,5 млн долларов. Гаубица М777: общие характеристики Оружие разработало американское подразделение британского концерна BAE System. Пушка была создана как ультралегкая полевая гаубица с использованием компонентов из титана. Ее можно транспортировать даже вертолетом через относительно небольшой вес. М777 легче предшественницы М198 на 42%. Массово производить гаубицу начали в 2005 году. За двадцать лет М777 получила несколько обновлений, в частности в навигации, системе управления огнем, связи и программного обеспечения. Гаубица М777 отличается цифровой системой управления огнем. Она аналогична системам управления огнем в самоходной артиллерийской установке. Система определяет расположение гаубицы и вычисляет параметры для быстрого наведения пушки на цель. Технические характеристики М777: вес — 4200 кг; длина: в походном положении — 9,5 м, в боевом положении — 10,7 метра; длина ствола — 5,08 метра; обслуживание: 7+1 человек; дальнобойность: специальными снарядами — 30+ км, обычными — 24,7 км; развертывание: 3 минуты; сворачивание: 2 минуты; скорострельность: интенсивная — 5 выстрелов в минуту, стандартная — 2 выстрела в минуту. Переносить гаубицу могут самолеты C130, C141, C17, C5, Ан-124, а также вертолеты CH53E, CH47D, MV22 и тягачи MTVR, FMTV, M800 и M900. Читать по теме САУ RCH 155: Украина получила самую современную в мире гаубицу — характеристики Какие характеристики самой современной гаубицы? Рассказали в материале. Как украинские бойцы применяют гаубицу М777 на фронте Западное оружие помогает украинским бойцам отражать вражеские штурмы и поражать военные цели россиян в тылу. Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования Запад проходят боевое сглаживание расчетов орудий. Учатся работать с американской гаубицей M-777, которую еще называют “три топора”. Ее получили от иностранных партнеров. Это современное оружие, легкое в управлении и очень точное, оно уже показало свою эффективность на фронте. Это как Rolls-Royce, только среди пушек, — признаются бойцы. Ее работа по сравнению с советской просто поражает: она меньше, мощнее, а главное — точная. — Три семерки это новая пушка, ее можно назвать снайпером, потому что попадает в цель сразу, — говорит артиллерист Максим. Читать по теме Шведские танки в Курской области: характеристики Stridsvagn 122 и на что они способны Читай, что известно о мощных шведских танках, которые Украина использует в Курской области. Пушка может поражать цель на расстоянии 25 километров, работать с ней — одно удовольствие. Для того чтобы победить врага, бойцы готовы овладеть любым оружием. Главное, говорят, чтобы поддержка из-за границы не прекращалась. Эффективными на фронте остаются и наши разработки. В частности, наш дрон Мангуст: о его работе рассказывали раньше. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, оружие, Украина, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter