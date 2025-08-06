М-777: как Rolls-Royce среди пушек отрабатывает на украинском фронте

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине военного оборудования, услуг по ремонту и технической поддержке гаубиц M777 и сопутствующего оборудования.

В перечень также вошли услуги по транспортировке и консолидации грузов, говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA) США.

DSCA уже сообщили о своем решении Конгресс. Отмечается, что правительство Украины обратилось с запросом на приобретение оборудования, ремонтных услуг и поддержки M777.

Первый контракт будет включать в себя техническую помощь, обучение, инструкции и другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и поддержки программы. Их ориентировочная стоимость — 104 млн долларов.

Главным подрядчиком станет компания BAE Systems. Второй контракт подразумевает транспортные и логистические услуги. Его стоимость — 99,5 млн долларов.

Гаубица М777: общие характеристики

Оружие разработало американское подразделение британского концерна BAE System. Пушка была создана как ультралегкая полевая гаубица с использованием компонентов из титана.

Ее можно транспортировать даже вертолетом через относительно небольшой вес. М777 легче предшественницы М198 на 42%. Массово производить гаубицу начали в 2005 году. За двадцать лет М777 получила несколько обновлений, в частности в навигации, системе управления огнем, связи и программного обеспечения.

Гаубица М777 отличается цифровой системой управления огнем. Она аналогична системам управления огнем в самоходной артиллерийской установке. Система определяет расположение гаубицы и вычисляет параметры для быстрого наведения пушки на цель.

Технические характеристики М777:

вес — 4200 кг;

длина: в походном положении — 9,5 м, в боевом положении — 10,7 метра;

длина ствола — 5,08 метра;

обслуживание: 7+1 человек;

дальнобойность: специальными снарядами — 30+ км, обычными — 24,7 км;

развертывание: 3 минуты;

сворачивание: 2 минуты;

скорострельность: интенсивная — 5 выстрелов в минуту, стандартная — 2 выстрела в минуту.

Переносить гаубицу могут самолеты C130, C141, C17, C5, Ан-124, а также вертолеты CH53E, CH47D, MV22 и тягачи MTVR, FMTV, M800 и M900.

Как украинские бойцы применяют гаубицу М777 на фронте

Западное оружие помогает украинским бойцам отражать вражеские штурмы и поражать военные цели россиян в тылу.

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования Запад проходят боевое сглаживание расчетов орудий.

Учатся работать с американской гаубицей M-777, которую еще называют “три топора”. Ее получили от иностранных партнеров.

Это современное оружие, легкое в управлении и очень точное, оно уже показало свою эффективность на фронте.

Это как Rolls-Royce, только среди пушек, — признаются бойцы.

Ее работа по сравнению с советской просто поражает: она меньше, мощнее, а главное — точная.

— Три семерки это новая пушка, ее можно назвать снайпером, потому что попадает в цель сразу, — говорит артиллерист Максим.

Пушка может поражать цель на расстоянии 25 километров, работать с ней — одно удовольствие.

Для того чтобы победить врага, бойцы готовы овладеть любым оружием. Главное, говорят, чтобы поддержка из-за границы не прекращалась.

Эффективными на фронте остаются и наши разработки. В частности, наш дрон Мангуст: о его работе рассказывали раньше.

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