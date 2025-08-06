Видео Украина

М-777: как Rolls-Royce среди пушек отрабатывает на украинском фронте

Катерина Курбанова 06 августа 2025, 12:50
гаубиця м-777

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