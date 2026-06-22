Барс RS: характеристики украинского ракето-дрона

На международной оборонной выставке Eurosatory 2026, которая проходила в Париже с 15 по 19 июня, прошла первая официальная демонстрация новой украинской дальнобойной крылатой ракеты Барс RS.

Как сообщают Janes и Defense Express, это реактивное средство поражения уже активно применяется силами обороны Украины для нанесения высокоточных ударов по военным объектам на территории Российской Федерации.

Ракета Барс: кто производитель ракето-дрона

Теперь название компании-производителя держится в строгом секрете из соображений безопасности, однако подтверждено, что финансирование серийного производства этого дальнобойного вооружения осуществляет Германия.

По информации разработчиков, ракеты семейства Барс способны поражать цели на глубине до 1000 км. Модификация Барс RS является усовершенствованным вариантом базовой модели и отличается от нее увеличенным топливным баком, наращенной боевой частью и большей взлетной массой.

Более того, производитель уже отчитывается о проведении около 7 тысяч запусков ракет этого типа. Примечательно, что при боевом применении залп таких средств может составлять до 100 единиц одновременно.

Ракета Барс RS: характеристики

Хотя внешний вид оружия частично раскрыт еще в декабре 2025 года, полные тактико-технические характеристики модифицированной версии обнародованы впервые.

Основные тактико-технические характеристики крылатой ракеты Барс RS:

Максимальная дальность поражения: до 1000 км;

Крейсерская скорость полета: 400–450 км/ч;

Максимальная скорость полета: 620 км/ч;

Масса боевой части (модификация RS): 22 кг;

Максимальная взлетная масса (модификация RS): 135 кг;

Объем топливного бака: 95 литров.

Кроме модификации Барс RS в семействе этих ракето-дронов разработаны еще две более мощные версии. В частности, существует вариант ракеты с общей взлетной массой 220 кг.

В общей сложности линейка представлена ​​тремя модификациями, различающимися между собой весом взрывчатки и боевым назначением: с боевой частью на 22 килограмма, усиленной версией на 60 килограммов и сверхмощным вариантом весом 105 килограммов.

Фото: WAR Museum National defense university of Ukraine.

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