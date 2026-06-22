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Барс RS: характеристики украинского ракето-дрона

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 22 июня 2026, 15:00 2 мин.
ракета барс

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