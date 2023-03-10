Украинки стали устойчивее. Как изменился женский бизнес за год полномасштабной войны

Война в Украине слегка замедлила, но не смогла полностью остановить развитие отечественного бизнеса. В то же время мобилизация, повлекшая за собой военное положение, перевела ответственность за экономику страны на женщин.

Действительно ли в Украине становится все больше женщин-предпринимателей, сколько бизнесов под руководством женщин сейчас работает в Украине и чего ждать дальше — рассказываем дальше.

Сколько в Украине женщин-предпринимателей

По данным исследования Opendatabot, у 28% новозарегистрированных бизнесов директорами являются женщины. А несмотря на боевые действия от 24 февраля, в Украине зарегистрированы 21 876 новых компаний. И почти половина этих предприятий принадлежит женщинам.

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Наибольший процент женского бизнеса опирается на сферу услуг — 44% и торговлю — 21%. 10% женщин вовлечены в образовательный бизнес, 5% и 8% — имеют собственные креативные студии или бизнес в HoReCa соответственно. Еще по 5% — в строительстве и ИТ, 3% — в аграрной отрасли.

За последние три года женщины значительно опередили мужчин в открытии собственного дела. Однако война несколько скорректировала эти данные: если в 2021 году бизнес-вумен было на 2,5% больше, чем бизнесменов, то в 2022 году мужские бизнесы опережают женские на 4,3%.

Как война влияет на женский бизнес в Украине

Большинство владелиц бизнеса столкнулись с массой проблем, которые принесла война: от финансирования до оккупации или повреждения обстрелами.

Вместе с тем 55% украинок, которые имели бизнес до 24 февраля, продолжают работать. Только 6% предпринимателей полностью остановили свою деятельность, как сообщают результаты Портрета украинских женщин-предпринимателей.

60% опрошенных женщин учатся чему-то новому, что вдвое больше результатов прошлого года. В то же время, количество женщин-предпринимателей до 35 лет увеличилось на 7% по сравнению с 2021 годом.

Украинки в бизнесе стали более устойчивыми и начали осваивать даже “мужские” сферы деятельности.

Для того чтобы открыть собственный бизнес, не нужно много средств. Особенно сейчас, когда государство помогает малому и среднему бизнесу Украины: читай советы для женщин-предпринимателей, как открыть собственное дело во время войны.

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