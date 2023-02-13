Компенсация за трудоустройство ВПЛ: какие документы нужны, куда обращаться и на какую сумму рассчитывать

Из-за войны Украина столкнулась с глобальными проблемами: падение экономики, миграция, разрушения, отток рабочей силы. В то же время многие переселенцы из более опасных регионов, которые переехали ближе к западу и центру Украины, вынуждены снова искать работу в военное время.
Как работодателям получить компенсацию за трудоустройство ВПО — разбираем дальше.
Работодатель, взявший на работу лицо, которое во время военного положения стало ВПЛ, имеет право на возмещение за трудоустройство таких лиц.
Это прописано в законе О введении военного положения в Украине.
Не имеют права на компенсацию работодатели, являющиеся бюджетными учреждениями, за исключением поставщиков социальных услуг, фондов общеобязательного государственного социального страхования.
Не имеют права на компенсацию работодатели, являющиеся бюджетными учреждениями, за исключением поставщиков социальных услуг, фондов общеобязательного государственного социального страхования.
Компенсация за трудоустройство ВПЛ назначается работодателям за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в том числе работе по совместительству.
Для того чтобы государство насчитало компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенного лица, должны выполняться следующие условия:
Pexels
По закону, вступившему в действие 24 февраля 2022 года, компенсация расходов работодателю предоставляется в размере 6700 грн ежемесячно за каждое трудоустроенное внутренне перемещенное лицо.
Такая компенсация предоставляется два месяца со дня трудоустройства ВПЛ.
Такая компенсация предоставляется два месяца со дня трудоустройства ВПЛ.
Компенсации для работодателей будут действовать в течение всего периода военного положения, а также 30 дней после его отмены или прекращения.
Работодатель, желающий оформить компенсацию за устроенное на работу внутренне перемещенное лицо, может обратиться в Центр занятости.
Также оформить компенсацию можно на портале Дія. Для этого необходимо создать электронный пользовательский кабинет на портале Дія и пройти идентификацию.
После этого работодатель должен указать актуальную информацию, которую у него попросят на портале, и предоставить расчетный счет.
Кроме заявления, которое подает работодатель, следует также предоставить:
Работодатель, получавший компенсации за трудоустройство ВПЛ, должен вернуть эти средства в региональный центр занятости, если:
Подлежащая возврату сумма определяется как разница между суммой компенсации расходов — 6700 грн — и ее размером, рассчитанным пропорционально отработанному работником времени в месяц.
Подлежащая возврату сумма определяется как разница между суммой компенсации расходов — 6700 грн — и ее размером, рассчитанным пропорционально отработанному работником времени в месяц.
Из-за войны многие украинцы потеряли свое рабочее место. Однако всегда есть возможность найти себя в новой сфере: как стать на учет в центр занятости через Дію и что для этого необходимо, мы писали в нашем другом материале.
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