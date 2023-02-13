Компенсация за трудоустройство ВПЛ: какие документы нужны, куда обращаться и на какую сумму рассчитывать

Из-за войны Украина столкнулась с глобальными проблемами: падение экономики, миграция, разрушения, отток рабочей силы. В то же время многие переселенцы из более опасных регионов, которые переехали ближе к западу и центру Украины, вынуждены снова искать работу в военное время.

Как работодателям получить компенсацию за трудоустройство ВПО — разбираем дальше.

Кто имеет право на компенсацию за трудоустройство ВПЛ

Работодатель, взявший на работу лицо, которое во время военного положения стало ВПЛ, имеет право на возмещение за трудоустройство таких лиц.

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Это прописано в законе О введении военного положения в Украине.

Не имеют права на компенсацию работодатели, являющиеся бюджетными учреждениями, за исключением поставщиков социальных услуг, фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Условия назначения компенсации за трудоустройство ВПЛ

Компенсация за трудоустройство ВПЛ назначается работодателям за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в том числе работе по совместительству.

Для того чтобы государство насчитало компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенного лица, должны выполняться следующие условия:

работодатель состоит на учете как плательщик ЕСВ;

размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной законодательством;

представление в установленном законодательством порядке налоговой отчетности за четвертый квартал 2021 или годовой отчетности за 2021 год;

лицо из числа внутренне перемещенных лиц может быть трудоустроено на определенных условиях один раз;

работодатель обязан обратиться за назначением помощи не ранее чем через пять календарных дней после трудоустройства внутренне перемещенного лица.

Размер и сроки компенсации за трудоустройство ВПЛ

По закону, вступившему в действие 24 февраля 2022 года, компенсация расходов работодателю предоставляется в размере 6700 грн ежемесячно за каждое трудоустроенное внутренне перемещенное лицо.

Такая компенсация предоставляется два месяца со дня трудоустройства ВПЛ.

Компенсации для работодателей будут действовать в течение всего периода военного положения, а также 30 дней после его отмены или прекращения.

Где оформить компенсацию за трудоустройство ВПЛ

Работодатель, желающий оформить компенсацию за устроенное на работу внутренне перемещенное лицо, может обратиться в Центр занятости.

Также оформить компенсацию можно на портале Дія. Для этого необходимо создать электронный пользовательский кабинет на портале Дія и пройти идентификацию.

После этого работодатель должен указать актуальную информацию, которую у него попросят на портале, и предоставить расчетный счет.

Какие документы должен предоставить работодатель для компенсации за ВПЛ

Кроме заявления, которое подает работодатель, следует также предоставить:

копию приказа о трудоустройстве лица или документ, подтверждающий трудоустройство;

сведения о работниках, являющихся застрахованными лицами;

копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Основания возврата полученных средств за трудоустройство ВПЛ

Работодатель, получавший компенсации за трудоустройство ВПЛ, должен вернуть эти средства в региональный центр занятости, если:

трудовые отношения между работодателем и ВПЛ прекращены: в таком случае до истечения срока выплаты компенсации расходов работодатель в течение пяти рабочих дней со дня такого прекращения обязан вернуть сумму неиспользованной компенсации расходов на счет регионального центра занятости;

Подлежащая возврату сумма определяется как разница между суммой компенсации расходов — 6700 грн — и ее размером, рассчитанным пропорционально отработанному работником времени в месяц.

есть подтверждение по результатам дополнительной проверки факта несоответствия работодателя или работника требованиям Порядка, полученным по результатам верификации, осуществленной Минфином;

компенсация была использована неправильно и нарушен закон о выплатах от 24 февраля 2022 года.

Из-за войны многие украинцы потеряли свое рабочее место. Однако всегда есть возможность найти себя в новой сфере: как стать на учет в центр занятости через Дію и что для этого необходимо, мы писали в нашем другом материале.

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