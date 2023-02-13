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Компенсация за трудоустройство ВПЛ: какие документы нужны, куда обращаться и на какую сумму рассчитывать

Виктория Мельник, редактор сайта 13 февраля 2023, 14:00
Компенсация за трудоустройство ВПО
Фото: Pexels

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