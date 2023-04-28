Какая максимальная пенсия в Украине и кем для этого нужно работать

Пенсионное обеспечение — ветвь, в которую государство ежегодно закладывает бюджет на выплаты для пенсионеров.

В госбюджете на 2023 год предусмотрено 442,3 млрд гривен на финансирование пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Какой максимальный размер пенсии в Украине

В Украине самыми высокими пенсиями считаются выплаты от десяти тысяч гривен. По состоянию на 2023 год максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен.

Необходимый размер стажа в 2023 году вырос на один год.

То есть, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 30 лет страхового стажа. Если стажа не хватает, его можно купить.

Украинцы со стажем работы не менее 20 лет могут выйти на пенсию в возрасте 63 лет. Если стажа недостаточно, пенсию можно получить с 65 лет, если страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Максимальные размеры пенсии выплачиваются, как правило, судьям, прокурорам, народным депутатам Украины.

При индексации пенсий, о которой мы рассказывали ранее, пенсионерам с наибольшей пенсией выплаты не будут поднимать.

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