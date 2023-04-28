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Какая максимальная пенсия в Украине и кем для этого нужно работать

Виктория Мельник, редактор сайта 28 апреля 2023, 22:00
максимальний розмір пенсії в Україні
Фото: Pexels

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