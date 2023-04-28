Какая максимальная пенсия в Украине и кем для этого нужно работать

Пенсионное обеспечение — ветвь, в которую государство ежегодно закладывает бюджет на выплаты для пенсионеров.
В госбюджете на 2023 год предусмотрено 442,3 млрд гривен на финансирование пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В Украине самыми высокими пенсиями считаются выплаты от десяти тысяч гривен. По состоянию на 2023 год максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен.
Необходимый размер стажа в 2023 году вырос на один год.
Необходимый размер стажа в 2023 году вырос на один год.
То есть, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 30 лет страхового стажа. Если стажа не хватает, его можно купить.
Украинцы со стажем работы не менее 20 лет могут выйти на пенсию в возрасте 63 лет. Если стажа недостаточно, пенсию можно получить с 65 лет, если страховой стаж составляет не менее 15 лет.
Максимальные размеры пенсии выплачиваются, как правило, судьям, прокурорам, народным депутатам Украины.
Максимальные размеры пенсии выплачиваются, как правило, судьям, прокурорам, народным депутатам Украины.
При индексации пенсий, о которой мы рассказывали ранее, пенсионерам с наибольшей пенсией выплаты не будут поднимать.
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