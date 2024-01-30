Максимальная сумма ЕСВ в 2024 году: что это такое и кто должен платить

Работодателей и ФЛП интересует, какая максимальная сумма ЕСВ в 2024 году. Этот вопрос актуален, ведь все работодатели и частные предприниматели должны платить за себя и своих наемных работников Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Мы расскажем, что такое ЕСВ и какие суммы ЕСВ в 2024.

Что такое ЕСВ

ЕСВ — страховой платеж, который должны оплатить работодатели за своих работников, а также физические лица (предприниматели), проводящие независимую профессиональную деятельность.

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ЕСВ должны платить:

работодатели;

физические лица-предприниматели на общей или упрощенной системе налогообложения;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и получающие от нее доход;

фермеры, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию;

лица, участвующие в системе общеобязательного государственного соцстрахования;

исполнительные службы.

ЕСВ требуется, чтобы застрахованные лица смогли получить социальную помощь в случае безработицы, заболеваний, для пенсионных выплат и т.д. ЕСВ можно платить ежемесячно, а можно делать это и раз в квартал или в конце года.

Суммы ЕСВ в 2024 году

Основная ставка ЕСВ в 2024 году будет оставаться на уровне 22%. Она касается заработной платы, прибыли ФЛП, самозанятых лиц, членов фермерских хозяйств и всевозможных денежных вознаграждений.

В целом минимальная и максимальная сумма единого взноса зависит от размера минимальной зарплаты.

В 2024 году состоится два этапа повышения минимальной зарплаты, которая будет составлять с 1 января — 7100 грн, а с 1 апреля — 8000 грн.

Поэтому с 1 января 2024 года увеличится сумма ЕСВ, которую нужно платить предпринимателям за себя и работодателям за наемных работников, а именно увеличатся:

минимальный страховой взнос с ЕСВ, который нужно платить за основных работников — 1562 грн;

максимальная база для начисления ЕСВ — 106500 грн;

ЕСВ для ФЛП-единщиков, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в расчете на месяц — 1562 грн.

Следует заметить, что ФЛП-единщики и ФЛП на общей системе налогообложения, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также члены фермерского хозяйства освобождаются от уплаты ЕСВ с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев. Однако это право не лишает права плательщиков ЕСВ добровольно платить ЕСВ за себя и указывать суммы такого ЕСВ в декларации с целью получения страхового стажа.

В случае, если ФЛП не получил никакой прибыли за месяц или квартал, он все равно платит минимальный размер ЕСВ. У каждого работника или ФЛП ЕСВ разный, потому что зависит от их индивидуальной прибыли.

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