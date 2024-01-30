Экономия

Максимальная сумма ЕСВ в 2024 году: что это такое и кто должен платить

Богдана Макалюк, журналист сайта 30 января 2024, 13:00
Максимальна сума ЄСВ у 2024 році: оновлені нормативи
Фото: Pexels

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