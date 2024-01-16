Бюджетные счета для уплаты налогов 2024: какие из них изменились и как платить теперь

С 1 января 2024 обновились бюджетные счета для уплаты налогов. Поэтому некоторым предпринимателям придется сменить счета на новые. Их уже опубликовали для всех областей Украины. Читай подробнее, что следует знать о новых бюджетных счетах для уплаты налогов.
В первую очередь отметим, что счета для ЕСВ и уплаты других налогов остались неизменными. В 2024 году новые счета начинают работать с 1 января. Согласно приказу ГКСУ произошли следующие изменения:
У налогоплательщиков есть возможность узнать о счетах в личных кабинетах. Для всех областей счета уже изменены.
Здесь ты найдешь ссылки на бюджетные счета для уплаты налогов за 2024 год из каждой области Украины. Сохраняй этот список, чтобы не потерять.
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