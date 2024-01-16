Бюджетные счета для уплаты налогов 2024: какие из них изменились и как платить теперь

С 1 января 2024 обновились бюджетные счета для уплаты налогов. Поэтому некоторым предпринимателям придется сменить счета на новые. Их уже опубликовали для всех областей Украины. Читай подробнее, что следует знать о новых бюджетных счетах для уплаты налогов.

Новые бюджетные счета для уплаты налогов 2024 — для кого

В первую очередь отметим, что счета для ЕСВ и уплаты других налогов остались неизменными. В 2024 году новые счета начинают работать с 1 января. Согласно приказу ГКСУ произошли следующие изменения:

изменены реквизиты счетов по ККДБ — 14020800 Акцизный налог на транспортные средства;

14020800 Акцизный налог на транспортные средства; изменены реквизиты счетов по ККДБ — 19011000 Экологический налог, взимаемый за выбросы в атмосферный воздух двуокиси углерода стационарными источниками загрязнения;

19011000 Экологический налог, взимаемый за выбросы в атмосферный воздух двуокиси углерода стационарными источниками загрязнения; дополненный счет за ККДБ — 21010500 Дивиденды (доход), начисленные на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность;

21010500 Дивиденды (доход), начисленные на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность; исключены счета по ККДБ 14020601, 14030601, 14060500, 14060800, 14060900, 14061000, 14061100.

У налогоплательщиков есть возможность узнать о счетах в личных кабинетах. Для всех областей счета уже изменены.

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Новые счета для уплаты налогов 2024

Здесь ты найдешь ссылки на бюджетные счета для уплаты налогов за 2024 год из каждой области Украины. Сохраняй этот список, чтобы не потерять.

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