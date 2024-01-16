Бюджетні рахунки для сплати податків 2024: які з них змінилися та як сплачувати тепер

З 1 січня 2024 року оновилися бюджетні рахунки для сплати податків. Тому деяким підприємцям доведеться змінити рахунки на нові. Їх уже опублікували для всіх областей України. Читай детальніше, що варто знати про нові бюджетні рахунки для сплати податків.
Спершу зазначимо, що рахунки для ЄСВ та сплати інших податків залишилися незмінними. У 2024 році нові рахунки починають працювати з 1 січня. Відповідно до наказу ДКСУ, сталися такі зміни:
У платників податків є можливість дізнатися про рахунки в особистих кабінетах. Для всіх областей рахунки вже змінені.
Тут ти знайдеш посилання на бюджетні рахунки для сплати податків за 2024 рік у кожній області України. Зберігай цей перелік, щоб не загубити.
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