Бюджетні рахунки для сплати податків 2024: які з них змінилися та як сплачувати тепер

З 1 січня 2024 року оновилися бюджетні рахунки для сплати податків. Тому деяким підприємцям доведеться змінити рахунки на нові. Їх уже опублікували для всіх областей України. Читай детальніше, що варто знати про нові бюджетні рахунки для сплати податків.

Нові бюджетні рахунки для сплати податків 2024 — для кого

Спершу зазначимо, що рахунки для ЄСВ та сплати інших податків залишилися незмінними. У 2024 році нові рахунки починають працювати з 1 січня. Відповідно до наказу ДКСУ, сталися такі зміни:

змінені реквізити рахунків за ККДБ — 14020800 Акцизний податок на транспортні засоби ;

змінені реквізити рахунків за ККДБ — 19011000 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення;

доповнений рахунок за ККДБ — 21010500 Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

виключено рахунки за ККДБ 14020601, 14030601, 14060500, 14060800, 14060900, 14061000, 14061100.

У платників податків є можливість дізнатися про рахунки в особистих кабінетах. Для всіх областей рахунки вже змінені.

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Тут ти знайдеш посилання на бюджетні рахунки для сплати податків за 2024 рік у кожній області України. Зберігай цей перелік, щоб не загубити.

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