Максимальна сума ЄСВ у 2024 році: що це таке та хто має платити

Роботодавців та ФОПів цікавить, яка максимальна сума ЄСВ у 2024 році. Це питання актуальне, адже усі роботодавці та приватні підприємці мають сплачувати за себе та своїх найманих працівників Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Ми розповімо, що таке ЄСВ та які суми ЄСВ у 2024 році.

Що таке ЄСВ

ЄСВ — страховий платіж, який мають сплатити роботодавці за своїх працівників, а також фізичні особи (підприємці), які проводять незалежну професійну діяльність.

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ЄСВ мають сплачувати:

роботодавці;

фізичні особи-підприємці на загальній чи спрощеній системі оподаткування;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують від неї дохід;

фермери, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;

особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування;

виконавчі служби.

ЄСВ потрібен, щоб застраховані особи змогли отримати соціальну допомогу у випадку безробіття, захворювань, для пенсійних виплат тощо. ЄСВ можна сплачувати щомісяця, а можна робити це і раз на квартал чи в кінці року.

Суми ЄСВ у 2024 році

Основна ставка ЄСВ у 2024 році залишатиметься на рівні 22%. Вона стосується заробітної плати, прибутку ФОПів, самозайнятих осіб, членів фермерських господарств та різноманітних грошових винагород.

Загалом мінімальна та максимальна сума єдиного внеску залежить від розміру мінімальної зарплатні.

У 2024 році відбудеться два етапи підвищення мінімальної зарплати, яка становитиме з 1 січня — 7100 грн, а з 1 квітня — 8000 грн.

Тому з 1 січня 2024 року збільшиться сума ЄСВ яку потрібно сплачувати підприємцям за себе та роботодавцям за найманих працівників, а саме збільшаться:

мінімальний страховий внесок з ЄСВ, який потрібно сплачувати за основних працівників — 1562 грн;

максимальна база для нарахування ЄСВ — 106 500 грн;

ЄСВ для ФОПів-єдинників, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у розрахунку на місяць — 1562 грн.

Варто зауважити, що ФОПи-єдинники та ФОП на загальній системі оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерського господарства звільняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців. Однак це право не позбавляє права платників ЄСВ добровільно сплачувати ЄСВ за себе та зазначати суми такого ЄСВ в декларації з метою отримання страхового стажу.

У випадку, якщо ФОП не отримав жодного прибутку за місяць чи квартал, він все одно сплачує мінімальний розмір ЄСВ. У кожного працівника чи ФОПа ЄСВ різний, бо залежить від їхнього індивідуального прибутку.

Податки треба сплачувати за спеціальними рахунками. Раніше ми розповідали про нові бюджетні рахунки для сплати податків.

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