Может ли военнослужащий быть ФЛП и не платить налоги за период мобилизации

Фото Facebook После начала полномасштабной войны многие украинцы были мобилизованы в Вооруженные силы Украины, и среди них немало предпринимателей, имеющих статус физического лица-предпринимателя (ФЛП). Может ли военнослужащий продолжать вести свой бизнес и быть ФЛП — разъясняем в материале. Может ли военнослужащий быть ФЛП Закон прямо позволяет военнослужащим, мобилизованным или служащим по контракту в период угрозы национальной безопасности, не закрывать свой ФЛП. То есть они могут оставаться предпринимателями. В статье 39 О воинской обязанности и военной службе прописано, что если военнослужащий может работать дистанционно, то ничто не мешает ему продолжать свою деятельность даже во время службы, когда есть свободное время. А вот если военнослужащий (и срочник, и контрактник) не ведет активную деятельность во время службы, то ему просто не нужно платить налоги и сборы, обычно взимаемые с ФЛП. Читать по теме Налоги без стресса: что известно о новой форме отчетности для ФЛП в 2025 году Минфин утвердил новую форму отчетности по НДФЛ и ЕСВ, что предусматривает месячное представление отчетов с 2025 года. Также закон не запрещает мобилизованным работать удаленно или заниматься предпринимательством, если это не мешает службе. Это означает, что, например, айтишник или консультант может и служить, и периодически работать, если это позволяет его график службы. Следовательно, военнослужащий, являющийся физическим лицом-предпринимателем (ФЛП), может не закрывать свой ФЛП на время мобилизации или службы. Закон позволяет сохранять статус ФЛП во время службы в армии.Может ли военнослужащий на руководящей должности быть ФЛП Есть один важный нюанс. Если военнослужащий занимает руководящий пост — например, он командир роты или заместитель командира, тогда вести бизнес ему уже нельзя. Это связано с тем, что на такой должности он исполняет обязанности управленца, и в этом случае закон запрещает совмещать военную службу с другой оплачиваемой работой. Если военный нарушает это правило, он может быть оштрафован, у него могут конфисковать доход, полученный от предпринимательства. К сожалению, закон не дает четкого списка, какие именно военные должности позволяют заниматься предпринимательством, а какие нет. Поэтому лучше получить консультацию военного юриста, чтобы потом не было проблем. Должен ли мобилизованный в армию ФЛП платить налоги Если мобилизованный ФЛП фактически не ведет бизнес во время службы, он освобождается от уплаты налогов и не должен представлять отчетность. К примеру, ему не нужно платить единый налог, единый социальный взнос (ЕСВ) или налог на доходы физических лиц. Однако для этого следует обратиться в налоговую с заявлением и показать копию военного билета или другого документа, подтверждающего мобилизацию. Это следует сделать в течение десяти дней после начала службы. При условии, что военнослужащий после демобилизации еще проходит лечение или реабилитацию, документы следует подать в течение 10 дней после завершения лечения. Если же военный ФЛП по какой-то уважительной причине не смог вовремя подать документы, ответственность за это с него снимается. Но после завершения военного положения все эти вопросы нужно будет решить — подать отчетность и уточнить, работал ли он как предприниматель или нет. А если ты больше не ведешь предпринимательскую деятельность и хочешь официально прекратить ее без походов в госучреждения, сделать это можно просто через смартфон. Далее объясняем, как закрыть ФЛП в приложении Дія шаг за шагом. Источник: Оlson.lviv. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter