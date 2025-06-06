Может ли военнослужащий быть ФЛП и не платить налоги за период мобилизации

После начала полномасштабной войны многие украинцы были мобилизованы в Вооруженные силы Украины, и среди них немало предпринимателей, имеющих статус физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Может ли военнослужащий продолжать вести свой бизнес и быть ФЛП — разъясняем в материале.

Может ли военнослужащий быть ФЛП

Закон прямо позволяет военнослужащим, мобилизованным или служащим по контракту в период угрозы национальной безопасности, не закрывать свой ФЛП. То есть они могут оставаться предпринимателями.

В статье 39 О воинской обязанности и военной службе прописано, что если военнослужащий может работать дистанционно, то ничто не мешает ему продолжать свою деятельность даже во время службы, когда есть свободное время.

А вот если военнослужащий (и срочник, и контрактник) не ведет активную деятельность во время службы, то ему просто не нужно платить налоги и сборы, обычно взимаемые с ФЛП.

Также закон не запрещает мобилизованным работать удаленно или заниматься предпринимательством, если это не мешает службе. Это означает, что, например, айтишник или консультант может и служить, и периодически работать, если это позволяет его график службы.

Следовательно, военнослужащий, являющийся физическим лицом-предпринимателем (ФЛП), может не закрывать свой ФЛП на время мобилизации или службы.

Закон позволяет сохранять статус ФЛП во время службы в армии.

Может ли военнослужащий на руководящей должности быть ФЛП

Есть один важный нюанс. Если военнослужащий занимает руководящий пост — например, он командир роты или заместитель командира, тогда вести бизнес ему уже нельзя.

Это связано с тем, что на такой должности он исполняет обязанности управленца, и в этом случае закон запрещает совмещать военную службу с другой оплачиваемой работой. Если военный нарушает это правило, он может быть оштрафован, у него могут конфисковать доход, полученный от предпринимательства.

К сожалению, закон не дает четкого списка, какие именно военные должности позволяют заниматься предпринимательством, а какие нет.

Поэтому лучше получить консультацию военного юриста, чтобы потом не было проблем.

Должен ли мобилизованный в армию ФЛП платить налоги

Если мобилизованный ФЛП фактически не ведет бизнес во время службы, он освобождается от уплаты налогов и не должен представлять отчетность.

К примеру, ему не нужно платить единый налог, единый социальный взнос (ЕСВ) или налог на доходы физических лиц.

Однако для этого следует обратиться в налоговую с заявлением и показать копию военного билета или другого документа, подтверждающего мобилизацию. Это следует сделать в течение десяти дней после начала службы.

При условии, что военнослужащий после демобилизации еще проходит лечение или реабилитацию, документы следует подать в течение 10 дней после завершения лечения.

Если же военный ФЛП по какой-то уважительной причине не смог вовремя подать документы, ответственность за это с него снимается. Но после завершения военного положения все эти вопросы нужно будет решить — подать отчетность и уточнить, работал ли он как предприниматель или нет.

А если ты больше не ведешь предпринимательскую деятельность и хочешь официально прекратить ее без походов в госучреждения, сделать это можно просто через смартфон. Далее объясняем, как закрыть ФЛП в приложении Дія шаг за шагом.

Источник: Оlson.lviv.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.