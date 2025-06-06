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Может ли военнослужащий быть ФЛП и не платить налоги за период мобилизации

Ольга Петухова, редактор сайта 06 июня 2025, 16:45
может ли военнослужащий быть фоп
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