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Чи може військовослужбовець бути ФОП і не платити податки за період мобілізації

Ольга Петухова, редакторка сайту 06 Червня 2025, 16:45
чи може військовослужбовець бути фоп
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