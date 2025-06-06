Чи може військовослужбовець бути ФОП і не платити податки за період мобілізації

Після початку повномасштабної війни багато українців були мобілізовані до Збройних Сил України, і серед них чимало підприємців, які мають статус фізичної особи-підприємця (ФОП).

Чи може військовослужбовець продовжувати вести свій бізнес і бути ФОП — роз’яснюємо у матеріалі.

Чи може військовослужбовець бути ФОП

Закон прямо дозволяє військовослужбовцям, які були мобілізовані або служать за контрактом у період загрози для національної безпеки, не закривати свій ФОП. Тобто, вони можуть залишатися підприємцями.

В статті 39 Про військовий обов’язок і військову службу прописано, що якщо військовослужбовець може працювати дистанційно, то ніщо не заважає йому продовжувати свою діяльність навіть під час служби, коли є вільний час.

А от якщо військовослужбовець (і строковик, і контрактник) не веде активну діяльність під час служби, то йому просто не потрібно сплачувати податки та збори, які зазвичай стягуються з ФОПів.

Читати на тему Податки без стресу: що відомо про нову форму звітності для ФОП у 2025 році Мінфін затвердив нову форму звітності з ПДФО та ЄСВ, що передбачає місячне подання звітів з 2025 року.

Також закон не забороняє мобілізованим працювати віддалено чи займатися підприємництвом, якщо це не заважає службі. Це означає, що, наприклад, айтішник чи консультант може і служити, і періодично працювати, якщо це дозволяє його графік служби.

Отже, військовослужбовець, який є фізичною особою-підприємцем (ФОП), може не закривати свій ФОП на час мобілізації чи служби.

Закон дозволяє зберігати статус ФОП під час служби в армії.

Чи може військовослужбовець на керівній посаді бути ФОП

Є один важливий нюанс. Якщо військовослужбовець обіймає керівну посаду — наприклад, він є командиром роти або заступником командира, тоді вести бізнес йому вже не можна.

Це пов’язано з тим, що на такій посаді він виконує обов’язки управлінця, і у цьому випадку закон забороняє суміщати військову службу з іншою оплачуваною роботою. Якщо військовий порушує це правило, може бути оштрафований, у нього можуть конфіскувати дохід, отриманий від підприємництва.

На жаль, закон не дає чіткого списку, які саме військові посади дозволяють займатися підприємництвом, а які ні.

Тому краще отримати консультацію військового юриста, щоб потім не було проблем.

Чи має мобілізований в армію ФОП сплачувати податки

Якщо мобілізований ФОП фактично не веде бізнес під час служби, він звільняється від сплати податків і не повинен подавати звітність.

Наприклад, йому не потрібно платити єдиний податок, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) чи податок на доходи фізичних осіб.

Однак для цього потрібно звернутися у податкову із заявою та показати копію військового квитка або іншого документа, що підтвердить мобілізацію. Це потрібно зробити протягом десяти днів після початку служби.

За умов, що військовослужбовець після демобілізації ще проходить лікування чи реабілітацію, то документи потрібно подати протягом 10 днів після завершення лікування.

Якщо ж військовий ФОП з якоїсь поважної причини не зміг вчасно подати документи, то відповідальність за це з нього знімається. Але після завершення воєнного стану всі ці питання треба буде владнати — подати звітність та уточнити, чи працював він як підприємець, чи ні.

А якщо ти більше не ведеш підприємницьку діяльність і хочеш офіційно припинити її без походів до держустанов, зробити це можна просто через смартфон. Закриття ФОП через застосунок Дія займає лише кілька хвилин і не потребує жодних паперових документів.

Далі пояснюємо, як закрити ФОП у додатку Дія крок за кроком.

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