Налог на прибыль: что изменится для налогоплательщиков в 2024 году

Министерство финансов обновило форму декларации по налогу на прибыль предприятий приказом Об утверждении Изменений в форму Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий от 04.01.2024 года. Кроме того, изменились некоторые другие правила снятия налога, в частности, для банков. Налог на прибыль для банковского дела теперь становится больше.
Какие еще изменения ждут плательщиков налога на прибыль — читай в материале.
Изменения в декларации в целом касаются обновления строчек в связи с изменениями в законах.
Несколько изменились особенности налогообложения в сфере организации и проведения азартных игр и определения объектов налогообложения для:
Итак, в связи с новыми положениями, в показателях декларации в новой редакции изложили следующие строки:
Налог на прибыль в 2024 году платят по следующим ставкам:
С 2024 года банковский сектор платит налог на прибыль по ставке 25% вместо стандартной ставки 18%. Эта норма закреплена в законе О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков и других налогоплательщиков. Путем повышения ставки налогообложения госбюджет должен дополнительно получить 7 миллиардов гривен прибыли.
Ставка налога на прибыль для банков распространяется на:
Налоговые инспекторы в 2024 году могут проверять налогоплательщиков на недоплаты налога на прибыль и применять штрафные санкции в отношении нарушителей.
Мы также рассказывали, как легко подать декларацию о доходах онлайн в 2024 году.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.