Налог на прибыль: что изменится для налогоплательщиков в 2024 году

Министерство финансов обновило форму декларации по налогу на прибыль предприятий приказом Об утверждении Изменений в форму Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий от 04.01.2024 года. Кроме того, изменились некоторые другие правила снятия налога, в частности, для банков. Налог на прибыль для банковского дела теперь становится больше.

Какие еще изменения ждут плательщиков налога на прибыль — читай в материале.

Изменения в налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий в 2024

Изменения в декларации в целом касаются обновления строчек в связи с изменениями в законах.

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Несколько изменились особенности налогообложения в сфере организации и проведения азартных игр и определения объектов налогообложения для:

субъектов, осуществляющих организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов;

субъектов, осуществляющих деятельность в сфере организации и проведения азартных игр, кроме организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов.

Итак, в связи с новыми положениями, в показателях декларации в новой редакции изложили следующие строки:

сумма дохода, полученного от организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов;

налог на доход, полученный от организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов за отчетный (налоговый) период;

налог на доход, полученный от организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов за отчетный (налоговый) период; сумма дохода, полученного от деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, кроме дохода, полученного от организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов;

налог на доход, полученный от деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, кроме дохода, полученного от организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов, за отчетный (налоговый) период.

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Ставка налога на прибыль

Налог на прибыль в 2024 году платят по следующим ставкам:

базовая ставка налога на прибыль — 18%;

от объекта налогообложения — по договорам страхования — 3%;

по договорам о долгосрочном страховании жизни, по договорам добровольного медстрахования и договорам страхования в пределах негосударственного пенсионного обеспечения — 0%;

от дохода, полученного от букмекерской деятельности, азартных игр (в том числе казино) — 18%;

от дохода, полученного от азартных игр с использованием игровых автоматов —10%;

от скорректированной прибыли КИК (контролируемой иностранной компании) — 18%;

от суммы доходов при осуществлении деятельности по выпуску и проведению лотерей — 30%.

Повышение ставки налога на прибыль для банков

С 2024 года банковский сектор платит налог на прибыль по ставке 25% вместо стандартной ставки 18%. Эта норма закреплена в законе О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков и других налогоплательщиков. Путем повышения ставки налогообложения госбюджет должен дополнительно получить 7 миллиардов гривен прибыли.

Ставка налога на прибыль для банков распространяется на:

налогообложение прибыли банков;

налогообложение скорректированной прибыли контролируемой иностранной компании банка;

выплаты дивидендов банками.

Налоговые инспекторы в 2024 году могут проверять налогоплательщиков на недоплаты налога на прибыль и применять штрафные санкции в отношении нарушителей.

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