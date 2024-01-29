Податок на прибуток: що зміниться для платників у 2024 році

Міністерство фінансів оновило форму декларації з податку на прибуток підприємств наказом Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств від 04.01.2024 року. Крім цього, змінились деякі інші правила зняття податку, зокрема, для банків. Податок на прибуток для банківської справи відтепер стає більшим.
Які ще зміни чекають на платників податку на прибуток — читай у матеріалі.
Зміни у декларації загалом стосуються оновлення рядків у зв’язку зі змінами в законах.
Дещо змінились особливості оподаткування діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та визначення об’єктів оподаткування для:
Тож у зв’язку з новими положеннями, у показниках декларації у новій редакції виклали такі рядки:
Податок на прибуток у 2024 році платять за такими ставками:
З 2024 року банківський сектор сплачує податок на прибуток за ставкою 25% замість стандартної ставки 18%. Цю норму закріплено у законі Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків та інших платників податків. Шляхом підвищення ставки оподаткування цьогоріч держбюджет має додатково отримати 7 мільярдів гривень прибутку.
Ставка податку на прибуток для банків розповсюджується на:
Податкові інспектори у 2024 році можуть перевіряти платників податків на недоплати податку на прибуток і застосовувати штрафні санкції щодо порушників.
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