Податок на прибуток: що зміниться для платників у 2024 році

Міністерство фінансів оновило форму декларації з податку на прибуток підприємств наказом Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств від 04.01.2024 року. Крім цього, змінились деякі інші правила зняття податку, зокрема, для банків. Податок на прибуток для банківської справи відтепер стає більшим.

Які ще зміни чекають на платників податку на прибуток — читай у матеріалі.

Зміни до податкової декларації з податку на прибуток підприємств у 2024

Зміни у декларації загалом стосуються оновлення рядків у зв’язку зі змінами в законах.

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Дещо змінились особливості оподаткування діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та визначення об’єктів оподаткування для:

суб’єктів, що здійснюють організацію і проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, крім організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Тож у зв’язку з новими положеннями, у показниках декларації у новій редакції виклали такі рядки:

сума доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

податок на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів за звітний (податковий) період;

сума доходу, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

податок на дохід, отриманий від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, за звітний (податковий) період.

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Ставка податку на прибуток

Податок на прибуток у 2024 році платять за такими ставками:

базова ставка податку на прибуток — 18%

від об’єкта оподаткування — за договорами страхування — 3%

за договорами про довгострокове страхування життя, за договорами добровільного медстрахування та договорами страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення — 0%

від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (зокрема казино) — 18%;

від доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів — 10%

від скоригованого прибутку КІК (контрольованої іноземної компанії) — 18%;

від суми доходів під час здійснення діяльності з випуску та проведення лотерей — 30%.

Підвищення ставки податку на прибуток для банків

З 2024 року банківський сектор сплачує податок на прибуток за ставкою 25% замість стандартної ставки 18%. Цю норму закріплено у законі Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків та інших платників податків. Шляхом підвищення ставки оподаткування цьогоріч держбюджет має додатково отримати 7 мільярдів гривень прибутку.

Ставка податку на прибуток для банків розповсюджується на:

оподаткування прибутку банків;

оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії банку;

виплати дивідендів банками.

Податкові інспектори у 2024 році можуть перевіряти платників податків на недоплати податку на прибуток і застосовувати штрафні санкції щодо порушників.

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