Потеряли работу из-за войны? Расскажем, как встать на учет в центр занятости

С начала полномасштабного нападения России на Украину тысячи жителей нашей страны потеряли работу.

Для того чтобы ее найти или получить выплаты по безработице, нужно стать на учете в центр занятости. Мы расскажем, как стать на биржу труда.

Кто может стать на учет в центре занятости

Все желающие в возрасте от 15 до 70 лет имеют право стать на биржу труда и получать пособие, но не всем могут согласовать выплаты.

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Кому могут отказать:

тем, кто работает по трудовому договору;

работникам, обеспечивающим себя работой самостоятельно;

тем, кто проходит военную или альтернативную службу;

тем, кто работает на законных основаниях за границей

студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме образования в школах, в учреждениях профессионального и высшего образования;

тем, кто ухаживает за человеком с инвалидностью и получают за это помощь;

родители-воспитатели детских домов семейного типа, если они получают выплаты в соответствии с законодательством.

Как стать на учет

Стать на учет в центр занятости во время войны очень просто. Нужны только телефон и интернет.

Можно использовать портал Дія или отправить документы по электронной почте.

Авторизоваться на портале Дія. Внести необходимые данные в анкету. По электронной почте или через мобильное приложение получить подтверждение о предоставлении статуса безработного и назначении помощи или уведомления об отказе.

Документы, которые понадобятся: паспорт, ИНН, трудовая книжка или договор, военный билет (при необходимости), документ об образовании, справка о доходах с последнего места трудоустройства.

А еще раньше мы рассказывали о том, как получить статус безработного во время войны, а также о выплатах и общественно полезных работах.