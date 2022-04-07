Потеряли работу из-за войны? Расскажем, как встать на учет в центр занятости

С начала полномасштабного нападения России на Украину тысячи жителей нашей страны потеряли работу.
Для того чтобы ее найти или получить выплаты по безработице, нужно стать на учете в центр занятости. Мы расскажем, как стать на биржу труда.
Все желающие в возрасте от 15 до 70 лет имеют право стать на биржу труда и получать пособие, но не всем могут согласовать выплаты.
Кому могут отказать:
Стать на учет в центр занятости во время войны очень просто. Нужны только телефон и интернет.
Можно использовать портал Дія или отправить документы по электронной почте.
Документы, которые понадобятся: паспорт, ИНН, трудовая книжка или договор, военный билет (при необходимости), документ об образовании, справка о доходах с последнего места трудоустройства.
А еще раньше мы рассказывали о том, как получить статус безработного во время войны, а также о выплатах и общественно полезных работах.