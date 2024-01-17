Сертификация учителей 2024 — что известно, как зарегистрироваться и какие документы нужны

С 15 января стартовала регистрация на сертификацию учителей 2024. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины. Подробнее обо всех нюансах регистрации рассказываем далее в материале.
Процесс подачи заявок состоит из двух периодов:
Однако следует отметить, что прием заявок может быть прекращен досрочно в случае набора максимального количества участников. Поэтому в МОН советуют не медлить с этим процессом.
Какие категории учителей и какое максимальное количество мест для участия в сертификации:
Также были определены квоты для отдельных регионов, подробную информацию о которых можно найти по этой ссылке.
Чтобы принять участие в тестировании, преподаватели должны соответствовать следующим критериям:
Принять участие в сертификации учителей 2024 не имеют права:
Фото: Pexels
Чтобы успешно зарегистрироваться, нужно осуществить следующие действия:
Оформленная регистрационная карточка-заявление.
Копия паспорта гражданина Украины (страницы с фото, фамилией, именем, отчеством) или другого документа, удостоверяющего личность, в случае отсутствия паспорта.
Копия одного из следующих документов:
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