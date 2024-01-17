Сертификация учителей 2024 — что известно, как зарегистрироваться и какие документы нужны

С 15 января стартовала регистрация на сертификацию учителей 2024. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины. Подробнее обо всех нюансах регистрации рассказываем далее в материале.

Регистрация на сертификацию учителей 2024: даты и количество мест

Процесс подачи заявок состоит из двух периодов:

Основной (с 15 по 25 января) — прием заявок продлится до набора максимального количества участников в каждом регионе.

Дополнительный период (с 26 по 30 января) — прием заявок продолжится до достижения общего максимального количества участников.

Однако следует отметить, что прием заявок может быть прекращен досрочно в случае набора максимального количества участников. Поэтому в МОН советуют не медлить с этим процессом.

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Какие категории учителей и какое максимальное количество мест для участия в сертификации:

1500 мест для учителей начальных классов;

1000 мест для учителей математики, осуществляющих обучение по новому Государственному стандарту в рамках адаптационного цикла базового среднего образования (5-6 классы НУШ);

1000 мест для учителей украинского языка и литературы 5-6 классов НУШ;

500 мест для учителей предметов и интегрированных курсов в области гражданского и исторического образования и/или в области обществоведения.

Также были определены квоты для отдельных регионов, подробную информацию о которых можно найти по этой ссылке.

Регистрация на сертификацию учителей 2024: кто может принять участие

Чтобы принять участие в тестировании, преподаватели должны соответствовать следующим критериям:

Опыт в сфере педагогики — не менее двух лет. Основное место работы — должность учителя:

начальных классов;

математики;

украинского языка и литературы;

истории и/или гражданских дисциплин, что подтверждается соответствующей справкой из учебного заведения.

Принять участие в сертификации учителей 2024 не имеют права:

Педагоги, работающие по совместительству или по совмещению в образовательных учреждениях по соответствующей специальности;

Руководители и их заместители с педагогической нагрузкой по указанным дисциплинам;

Педагогические работники, которые уже успешно прошли сертификацию в 2022-2023 годах;

Учителя, которые в 2023 году не смогли успешно пройти хотя бы один из этапов сертификации, а именно: набрали менее 60% от максимального количества тестовых баллов, не подали или подали с нарушением результаты самооценки собственного педагогического мастерства, получили слишком низкое количество баллов по результатам экспертной оценки профессиональных компетенций.

Регистрация на сертификацию учителей 2024: алгоритм действий

Чтобы успешно зарегистрироваться, нужно осуществить следующие действия:

Создать регистрационную карточку-заявление на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Загрузить и сохранить Контрольно-информационный лист, который поможет тебе в дальнейшем при регистрации. Проверить корректность данных в регистрационной карточке-заявлении, которые ты указал(-ла) во время работы с сервисом. Заполнить заявление в регистрационной карточке-заявлении. Подготовить копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика/идентификационного номера физического лица-налогоплательщика (если они есть) и заверить их лично. Сформировать набор регистрационных документов и отправить его на адрес соответствующего регионального центра оценивания качества образования, указанный в Контрольно-информационном письме. Получить заказное письмо с регистрационным сообщением участника от регионального центра оценивания качества образования. В нем будут указаны логин и PIN-код для доступа в Кабинет участника сертификации. Эту информацию можно получить через сервис Проверка состояния регистрации на сайте УЦОКО.

Какие документы нужны для регистрации на сертификацию 2024

Оформленная регистрационная карточка-заявление.

Копия паспорта гражданина Украины (страницы с фото, фамилией, именем, отчеством) или другого документа, удостоверяющего личность, в случае отсутствия паспорта.

Копия одного из следующих документов:

справки о присвоении идентификационного номера физического лица-налогоплательщика;

карточки физического лица-налогоплательщика;

страницы паспорта с отметкой о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

страницы паспорта с отметкой о праве осуществлять платежи по серии и номеру паспорта (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика);

справки из учебного заведения, где работает педагог.

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