Новые победы украинцев! Артур Пройдаков попал в десятку лучших учителей мира

Премия Global Teacher Prize объявила топ-10 лучших учителей мира. Впервые в истории в этот перечень попал украинец. Им стал Артур Пройдаков — учитель украинского языка и литературы. Читай подробнее, что известно про Артура Пройдакова и какую еще награду он может получить.

Украинец Артур Пройдаков попал в топ-10 лучших учителей мира

Артур Пройдаков из Киева, хотя родился и долго жил в Кадиевке Луганской области, она сейчас под оккупацией россиян. В ноябре 2014 года Артур был вынужден покинуть родной город из-за боевых действий, работал в Ромнах, а затем в Киеве.

Скоро он сможет сразиться за звание Лучший учитель мира по версии Global Teacher Prize и $1 млн. В 2021 году Артур Пройдаков выигрывал аналогичную украинскую премию — Global Teacher Prize Ukraine.

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Финалистов конкурса объявил британский актер, писатель и активист Стивен Фрай. Кроме украинца в список вошли учителя из Канады, США, Великобритании, Франции, Индии, Ганы, Чили, ЮАР и Пакистана.

Очень трудно поверить в это и осознать это. Десять человек на планете Земля. Десять педагогов. И я, украинский учитель, среди этой десятки. Это вдохновляет и мотивирует. Это значит, что я делаю все правильно.

— И тысячи украинских учителей тоже делают все правильно, продолжая работать, сохранять ценности даже несмотря на вызовы полномасштабной войны. Этого достижения не было бы без наших защитников и защитниц.

Только благодаря им имею честь работать учителем в Украине. И это дополнительно мотивирует делать только самое лучшее в своей деятельности. Несмотря на все, — сказал Артур Пройдаков.

Во время полномасштабной войны Артур основал курсы украинского языка, в зарубежных медиа рассказывал о войне в Украине и преступных действиях россиян, показывал значение работы учителей во время войны. Также он записывал уроки для Всеукраинской школы онлайн.

Преподает в школе Mriy Diy, является исполнительным директором в одноименном образовательном фонде. Артур Пройдаков — эксперт образовательной онлайн-платформы iLearn.

Финал конкурса, где объявят лучшего учителя планеты, состоится 8 ноября.

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