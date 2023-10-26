Нові перемоги українців! Артур Пройдаков потрапив до десятки кращих вчителів світу

Премія Global Teacher Prize оголосила топ 10 кращих вчителів світу. Вперше в історії до цього переліку потрапив українець. Ним став Артур Пройдаков — вчитель української мови та літератури. Читай детальніше, що відомо про Артура Пройдакова та яку ще нагороду він може вибороти.

Українець Артур Пройдаков потрапив до топ-10 кращих вчителів світу

Артур Пройдаков з Києва, хоча народився і тривалий час жив у Кадіївці Луганської області, вона зараз під окупацією росіян. У листопаді 2014 Артур був змушений залишити рідне місто через бойові дії, працював у Ромнах, а потім у Києві.

Незабаром він зможе поборотися за звання Найкращий вчитель світу за версією Global Teacher Prize та $1 млн. У 2021 році Артур Пройдаков вигравав аналогічну українську премію — Global Teacher Prize Ukraine.

Зараз також дивляться

Фіналістів конкурсу оголосив британський актор, письменник і активіст Стівен Фрай. Крім українця до переліку ввійшли вчителі з Канади, США, Великої Британії, Франції, Індії, Гани, Чилі, ПАР та Пакистану.

Дуже важко повірити в це й усвідомити це. Десять людей на планеті Земля. Десять освітян. І я, український учитель, серед цієї десятки. Це надихає й мотивує. Це означає, що я все роблю правильно.

— І тисячі українських учителів теж роблять усе правильно, продовжуючи працювати, зберігати цінності навіть попри виклики повномасштабної війни. Цього досягнення не було б без наших захисників і захисниць.

Тільки завдяки їм я маю честь працювати вчителем в Україні. І це додатково мотивує робити тільки найкраще у своїй діяльності. Попри все, — сказав Артур Пройдаков.

Під час повномасштабної війни Артур заснував курси української мови, у закордонних медіа розповідав про війну в Україні та злочинні дії росіян, показував значення роботи вчителів у часи війни. Також він записував уроки для Всеукраїнської школи онлайн.

Викладає у школі Mriy Diy, є виконавчим директором в однойменній освітній фундації. Артур Пройдаков — експерт освітньої онлайн-платформи iLearn.

Фінал конкурсу, де оголосять кращого вчителя планети, відбудеться 8 листопада.

Раніше вчитель Віктор Педальчук розповідав про погрози та 40 днів підвалу на окупованих територіях.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.