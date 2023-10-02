Українці серед топ-50 найкращих учителів планети: результати Global Teacher Prize 2023

Українці — неймовірні у багатьох проявах! І нині варто говорити про силу та розум нашої нації, яка під час жорстокої боротьби за виживання також працює над розвитком молоді та рідної країни.

Нам справді є чим пишатися: стало відомо, що двоє вчителів з України опинилися у списку топ-50 найкращих вчителів планети Global Teacher Prize 2023.

Хто увійшов до списку Найкращих вчителів планети 2023, розповідаємо далі.

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Найкращі вчителі планети: хто з українців увійшов до топ-50

Стало відомо, що двоє українських вчителів увійшли до списку топ-50 найкращих вчителів планети Global Teacher Prize 2023. Ними стали фіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 Людмила Таболіна та переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков. Обоє вчителів викладають українську мову та літературу.

— Свої емоції зараз я можу описати одним словом — відданість. Відданість собі, освіті, вчителям та Україні. Моя місія — аби Україна не стала одним із рядків у стрічці новин світу. Я буду продовжувати пишатися нашими освітянами та популяризувати наші освітні підходи, де б я не була, — ділиться своїми емоціями Людмила. Артур Пройдаков додав, що ця подія стала важливим сигналом для усього світу: вчителі України продовжують працювати попри війну. — Тому це не лише моє досягнення, але й знак уваги до всіх українських вчителів. Подяка захисникам і захисницям України.

Ми, учителі, можемо працювати тільки завдяки їхній звитязі, їхній мужності та їхній щоденній роботі, — коментує Артур.

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