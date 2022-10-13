Люди

Їхня зустріч розчулила усю країну — історія вчителя з Прикарпаття, який зараз воює на фронті

Ірина Тимчишин 13 Жовтня 2022, 21:30

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