Їхня зустріч розчулила усю країну — історія вчителя з Прикарпаття, який зараз воює на фронті

Напевно, вся країна раділа, коли побачила, як учні зустрічали свого вчителя Романа Паламарчука, який повернувся з фронту. Вчитель з Прикарпаття, понад півроку служить у ЗСУ.

Роман взяв відпустку на кілька днів, перше, що зробив, — відвідав своїх учнів. Відео тих обіймів та радощів миттю розлетілось мережею. Діти пишаються своїм педагогом та не забувають збирати кошти на потреби наших військових. Також пишуть їм листи, збирають теплі речі, а з фронту отримують велику подяку.

Одна з учениць Романа — Іванка — розповідає, що вчитель завжди був на їхньому боці, навіть якщо вони не мали рації. Допомагав, підтримував та виховував.

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Учні пишуть листи на фронт своєму класному керівникові, іноді навіть телефонують.

Колеги розповідають про Романа тільки хороше.

Він дуже активний, до всього підходить з позитивом, Роман дуже любить дітей, а вони — його, — розповідає вчителька Ольга Мельничук.

Для учнів поява вчителя у школі була цілковитою несподіванкою. Щоб відзняти їхню реакцію, довелося використовувати кодове слово, після якого Роман міг зайти до кабінету.

Діти мріють про нашу перемогу, а також чекають повернення улюбленого вчителя додому і в школу. Зараз зв’язатися з ним вкрай тяжко, адже він на бойовому завданні.

Вчителі та тренери інколи стають другими батьками для дітей. Раніше ми розповідали історію тренера з боксу Антона Коссе про порятунок підопічних.

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