Их встреча растрогала всю страну — история учителя из Прикарпатья, который воюет на фронте

Наверное, вся страна радовалась, когда увидела, как ученики встречали вернувшегося с фронта учителя Романа Паламарчука. Учитель из Прикарпатья более полугода служит в ВСУ.

Роман взял отпуск на несколько дней. Первое, что сделал, — посетил своих учеников. Видео тех объятий и радости мгновенно разлетелось по сети. Дети гордятся своим педагогом и не забывают собирать средства на нужды наших военных. Также пишут им письма, собирают тёплые вещи, а с фронта получают большую благодарность.

Одна из учениц Романа — Иванка — рассказывает, что учитель всегда был на их стороне, даже если они не правы. Помогал, поддерживал и воспитывал.

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Ученики пишут письма на фронт своему классному руководителю, иногда даже звонят по телефону.

Коллеги рассказывают о Романе только хорошее.

Он очень активный, ко всему подходит с позитивом, Роман очень любит детей, а они — его, — рассказывает учительница Ольга Мельничук.

Для учеников появление учителя в школе было полной неожиданностью. Чтобы снять их реакцию, пришлось использовать кодовое слово, после которого Роман мог зайти в кабинет.

Дети мечтают о нашей победе, а также ждут возвращения любимого учителя домой и в школу. Сейчас связаться с ним очень тяжело, ведь он на боевом задании.

Учителя и тренера иногда становятся вторыми родителями для детей. Ранее мы рассказывали историю тренера по боксу Антона Коссе о спасении подопечных.

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