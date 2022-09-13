Люди

Учитель зібрав мільйон на потреби ЗСУ: закарпатському волонтерові допомагала вся школа

Світлана Ковбиця 14 Вересня 2022, 00:00

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