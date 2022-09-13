Учитель зібрав мільйон на потреби ЗСУ: закарпатському волонтерові допомагала вся школа

Наші вчителі — виховують дітей власним прикладом. 33-річний вчитель фізкультури Іван Гавриль за півроку зібрав понад мільйон гривень на потреби нашої армії.

Директор школи, де працює Іван — з перших днів на фронті. Тож попросив допомогти з амуніцією. Перший пакунок фізкерівник зібрав за чотири дні.

Люди готові були жертвувати, лише б зупинити ворога. Але тоді такий був період, що дуже важко було знайти амуніцію. Шукали по всій Європі ті ж наколінники, налокітники.

Згодом запитів від бійців ставало дедалі більше. Тож небайдужі теж донатили, хто скільки міг. Окрім грошової допомоги — збирали й гуманітарну.

— Загалом ми зібрали близько 600 тисяч гривень. Але якщо порахувати усю допомогу, яку ми надіслали у вигляді там різних медикаментів, амуніції, спорядження, продовольства — буде понад мільйон гривень.

А як школярі на Черкащині майструють заради ЗСУ — читай в матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та не пропускай головних новин!