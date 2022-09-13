Учитель собрал миллион на нужды ВСУ: закарпатскому волонтеру помогала вся школа

Наши учителя воспитывают детей собственным примером. 33-летний учитель физкультуры Иван Гавриль за полгода собрал более миллиона гривен на нужды нашей армии.

Директор школы, где работает Иван, с первых дней на фронте. Так что попросил помочь с амуницией. Первый пакет физрук собрал за четыре дня.

Люди готовы были жертвовать, лишь бы остановить врага. Но тогда такой был период, что очень тяжело было найти амуницию. Искали по всей Европе те же наколенники, налокотники.

Потом запросов от бойцов становилось все больше. Неравнодушные тоже донатили, кто сколько мог. Кроме денежной, помощи собирали и гуманитарную.

— В общей сложности мы собрали около 600 тысяч гривен. Но если сосчитать всю помощь, которую мы направили в виде там разных медикаментов, амуниции, снаряжения, продовольствия — будет более миллиона гривен.

А как школьники в Черкасской мастерят ради ВСУ — читай в материале.

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