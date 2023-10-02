Украинцы среди топ-50 лучших учителей планеты: результаты Global Teacher Prize 2023

Украинцы — невероятны во многих проявлениях! И сейчас стоит говорить о силе и разуме нашей нации, которая во время жестокой борьбы за выживание также работает над развитием молодежи и родной страны.
Нам действительно есть чем гордиться: стало известно, что два учителя из Украины оказались в списке топ-50 лучших учителей планеты Global Teacher Prize 2023.
Кто вошел в список Лучших учителей планеты 2023, рассказываем дальше.
Стало известно, что два украинских учителя вошли в список топ-50 лучших учителей планеты Global Teacher Prize 2023.
Ими стали финалистка премии Global Teacher Prize Ukraine 2019 года Людмила Таболина и победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 года Артур Пройдаков.
Оба учителя преподают украинский язык и литературу.
Оба учителя преподают украинский язык и литературу.
— Свои эмоции сейчас я могу описать одним словом — преданность. Преданность себе, образованию, учителям и Украине. Моя миссия — чтобы Украина не стала одной из строк в новостной ленте мира. Я буду продолжать гордиться нашими педагогами и популяризировать наши образовательные подходы, где бы я ни была, — делится своими эмоциями Людмила.
Артур Пройдаков добавил, что это событие стало важным сигналом для всего мира: учителя Украины продолжают работать, несмотря на войну.
— Поэтому это не только мое достижение, но и знак внимания всех украинских учителей. Благодарность защитникам и защитницам Украины.
Мы, учителя, можем работать только благодаря их доблести, их мужеству и их ежедневной работе, — комментирует Артур.
Мы, учителя, можем работать только благодаря их доблести, их мужеству и их ежедневной работе, — комментирует Артур.
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