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Украинцы среди топ-50 лучших учителей планеты: результаты Global Teacher Prize 2023

Виктория Мельник, редактор сайта 02 октября 2023, 18:00
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Фото: Facebook

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