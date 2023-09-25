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Регистратор расчетных операций: что это такое и кто обязан использовать

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 сентября 2023, 08:00
РРО: хто зобов'язаний використовувати у 2023 році
Фото: Pixabay

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