Регистратор расчетных операций: что это такое и кто обязан использовать

Когда люди начинают вести бизнес, нужно правильно все оформить, чтобы не было проблем с налогами и разными проверками, в частности, это касается расчетных операций.
Физические лица предприниматели должны применять расчетный регистратор операций (РРО) или программный расчетный регистратор операций (ПРРО).
1 августа 2023 вступил в силу закон Украины О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения от 30.06.2023 года № 3219-ІХ, который также вносит изменения в части применения ответственности за нарушение требований Закона о РРО.
Мы расскажем, что такое РРО и ПРРО и кому обязательно их использовать.
Расчетный регистратор операций (РРО) — это устройство, хранящее информацию о расчетах за товары, работы или услуги, производимые с его помощью. Аппарат передает информацию соответствующим фискальным органам.
Электронный контрольно-кассовый аппарат, электронный контрольно-кассовый регистратор, встроенный электронный контрольно-кассовый регистратор, компьютерно-кассовая система, электронный таксометр, автомат по продаже товаров (услуг) и т.п. — это все можно считать РРО.
Существует два вида РРО:
Согласно закону О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, предусматриваются следующие изменения:
С 01.10.2023 от ответственности за нарушение требований Закона об РРО освобождают хозсубъекты (кроме нарушений порядка расчетов при продаже подакцизных товаров), совершенные при продаже товаров/услуг на:
РРО (ПРРО) обязаны использовать ФЛП II-IV групп независимо от вида деятельности и объема дохода и ФЛП на общей системе налогообложения.
Исключением являются ФЛП I группы, ФЛП, принимающие оплату исключительно банковскими переводами на реквизиты IBAN, E-banking.
Исключением являются ФЛП I группы, ФЛП, принимающие оплату исключительно банковскими переводами на реквизиты IBAN, E-banking.
Также исключения существуют для ФЛП II-IV групп, осуществляющих торговлю в селе при следующих условиях:
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