Регистратор расчетных операций: что это такое и кто обязан использовать

Когда люди начинают вести бизнес, нужно правильно все оформить, чтобы не было проблем с налогами и разными проверками, в частности, это касается расчетных операций.

Физические лица предприниматели должны применять расчетный регистратор операций (РРО) или программный расчетный регистратор операций (ПРРО).

1 августа 2023 вступил в силу закон Украины О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения от 30.06.2023 года № 3219-ІХ, который также вносит изменения в части применения ответственности за нарушение требований Закона о РРО.

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Что такое РРО (ПРРО)

Расчетный регистратор операций (РРО) — это устройство, хранящее информацию о расчетах за товары, работы или услуги, производимые с его помощью. Аппарат передает информацию соответствующим фискальным органам.

Электронный контрольно-кассовый аппарат, электронный контрольно-кассовый регистратор, встроенный электронный контрольно-кассовый регистратор, компьютерно-кассовая система, электронный таксометр, автомат по продаже товаров (услуг) и т.п. — это все можно считать РРО.

Существует два вида РРО:

аппаратный — привычный для нас кассовый аппарат;

программное обеспечение (ПРРО) — это программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер или гаджет. Оно может выполнять функцию регистратора операций.

Что предусматривают изменения закона О Налоговом кодексе и налогообложении

Согласно закону О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, предусматриваются следующие изменения:

освобождение хозсубьекта от ответственности за нарушение требований Закона об РРО, совершенных в период с 01.01.2022 по 01.10.2023. Кроме ответственности за нарушение порядка расчетов при продаже подакцизных товаров, деятельности по купле/продаже иностранной валюты и в сфере организации и проведения азартных игр;

с 01.10.2023 снова будут штрафовать за нарушение порядка использования РРО/ПРРО.

С 01.10.2023 от ответственности за нарушение требований Закона об РРО освобождают хозсубъекты (кроме нарушений порядка расчетов при продаже подакцизных товаров), совершенные при продаже товаров/услуг на:

временно оккупированных территориях — по дату завершения временной оккупации соответствующих территорий; на территориях активных боевых действий — по дату завершения боевых действий; на территориях возможных боевых действий — по дату прекращения возможности боевых действий.

Кто обязан использовать РРО

РРО (ПРРО) обязаны использовать ФЛП II-IV групп независимо от вида деятельности и объема дохода и ФЛП на общей системе налогообложения.

Исключением являются ФЛП I группы, ФЛП, принимающие оплату исключительно банковскими переводами на реквизиты IBAN, E-banking.

Также исключения существуют для ФЛП II-IV групп, осуществляющих торговлю в селе при следующих условиях:

годовой объем дохода на одно структурное подразделение за год не превышает 1 млн. грн;

торговля производится не в одном торговом объекте с подакцизными товарами;

СХ не осуществляет дистанционную торговлю товарами;

орган местного самоуправления не принял решение об обязательном применении РРО.

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