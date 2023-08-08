В Украине возвращают штрафы за торговлю без кассового аппарата: когда начнется и кого будет касаться

В Украине возобновят проверку кассовых аппаратов и будут штрафовать за их отсутствие. Об этом в эфире Украинского радио сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, с 1 октября 2023 года вернутся штрафы за торговлю без кассовых аппаратов, и они будут большими.

Штрафы за торговлю без кассовых аппаратов: что известно

Гетманцев акцентирует, что возврат штрафов за торговлю без кассовых аппаратов предусмотрен законом, принятым Верховной Радой, вступившим в силу 1 августа 2023 года.

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— Что касается проверок налогоплательщиков, то я хочу обратиться к предприятиям торговли по поводу установления кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за отсутствие этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены, — рассказал Гетманцев.

Он объясняет, что проверки касаются определенных групп налогоплательщиков, в том числе предприятий, продающих подакцизные товары: водку, табак, горючее, электроэнергию. А также — банковских и финансовых учреждений и игрового бизнеса.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что уже на днях будет принят план налоговых проверок. До конца года должны проверить все предприятия.

— Мы обеспечим законную деятельность “белых” операторов и ликвидируем “черных”, — отметил он.

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