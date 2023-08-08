В Україні повертають штрафи за торгівлю без касового апарату: коли розпочнеться та кого стосуватиметься

В Україні поновлять перевірку касових апаратів та штрафуватимуть за їх відсутність. Про це в ефірі Українського радіо повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, з 1 жовтня 2023 року повернуться штрафи за торгівлю без касових апаратів, й вони будуть великими.

Штрафи за торгівлю без касових апаратів: що відомо

Гетманцев акцентує, що повернення штрафів за торгівлю без касових апаратів передбачене законом, ухваленим Верховною Радою, що набрав чинності 1 серпня 2023.

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— Щодо перевірок платників податків, то я хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлено, — розповів Гетманцев.

Він пояснює, що перевірки стосуються певних груп платників податків, зокрема підприємств, що продають підакцизні товари: горілку, тютюн, пальне, електроенергію. А також — банківських й фінансових установ, та грального бізнесу.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив, що вже днями буде ухвалено план податкових перевірок. До кінця року мають перевірити усі підприємства.

— Ми забезпечимо законну діяльність “білих” операторів і ліквідуємо “чорних”, — зазначив він.

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