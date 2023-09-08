Lifestyle

Последнее предупреждение для предпринимателей! С 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 08 сентября 2023, 15:00

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За каждый 1 млн грн — минус мешок песка с плеч! Ветераны с протезами отправились в благотворительный подъем на горы
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Осколок попал в сосуд мозга! Мама о состоянии тяжелораненой дочери, пострадавшей от удара по Константиновке
Карта бойових дій в Україні
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Карта боевых действий 8 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

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