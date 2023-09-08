Последнее предупреждение для предпринимателей! С 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов

С 1 октября в Украине вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Их временно отменили после начала полномасштабной войны. Проверять и штрафовать не будут только на территориях, где ведутся активные боевые действия.

Сейчас налоговики проводят информационные кампании, предупреждают бизнес об изменениях, чтобы в октябре не застать их врасплох.

1 октября в Украине вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов

С 1 января 2022 почти всех ФЛП обязали установить РРО — регистраторы расчетных операций. В народе — кассовые аппараты. Чтобы не покупать большой аппарат, можно использовать программный.

Сейчас также смотрят

Он значительно меньше, устанавливается на телефону или терминал. Программный регистратор разработала налоговая, найти и установить его можно на сайте ГНС. Это бесплатно. Владельцы магазинов говорят, что работать с ним несложно.

Информация о транзакции мгновенно попадает в налоговую. Для государства это гарантия, что предприниматель не работает в тени, а платит налоги. А для покупателя — что он сможет вернуть товар.

Продавцы не торопились, потому что после начала полномасштабной войны отменили штрафы за отсутствие кассовых аппаратов. Однако с 1 октября их возвращают. Будут проверять, установлены ли аппараты, тайные покупатели из налоговой.

Размер штрафа уменьшен для тех, кто не торгует ювелирными товарами, техникой или лекарственными средствами — это 25% от суммы продаж за первое нарушение, 50% — за второе нарушение. Не выдавать фискальные чеки могут только те, кто работает без наемных работников и за год имеет оборот меньше миллиона гривен.

Без кассовых аппаратов могут работать и предприниматели в селе, кроме тех, кто продает алкоголь и табачные изделия. Предпринимателям, которые честно декларировали доходы, бояться нечего.

Тех, кто работает в зоне боевых действий, за отсутствие кассового аппарата штрафовать не будут.

Раньше мы рассказывали о штрафах за прослушивание российской музыки.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.