Останнє попередження для підприємців! З 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів

З 1 жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів. Їх тимчасово скасували після початку повномасштабної війни. Перевіряти й штрафувати не будуть хіба що на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Нині податківці проводять інформаційні кампанії, попереджають бізнес про зміни, щоб у жовтні не застати їх зненацька.

В Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів

З 1 січня 2022 року майже всіх ФОП зобов’язали встановити РРО — реєстратори розрахункових операцій. У народі — касові апарати. Аби не купувати великий апарат, можна використати програмний.

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Він значно менший, встановлюється на телефон чи термінал. Програмний реєстратор розробила податкова, знайти і встановити можна на сайті ДПС. Це безкоштовно. Власники магазинів кажуть, працювати з ним нескладно.

Інформація про транзакцію миттєво потрапляє в податкову. Для держави це гарантія, що підприємець не працює в тіні, а сплачує податки. А для покупця — що він зможе повернути товар.

Продавці не квапилися, бо після початку повномасштабної війни скасували штрафи за відсутність касових апаратів. Однак з 1 жовтня їх повертають. Перевірятимуть, чи встановлені апарати, таємні покупці з податкової.

Розмір штрафу зменшений для тих, хто не торгує ювелірними товарами, технікою чи лікарськими засобами — це 25% від суми продажу за перше порушення, 50% — за друге порушення. Не видавати фіскальні чеки можуть лише ті, хто працює без найманих працівників та за рік має обіг менше мільйона гривень.

Без касових апаратів можуть працювати і підприємці в селі, крім тих, хто продає алкоголь та тютюнові вироби. Підприємцям, які доброчесно декларували доходи, боятися нічого.

Тих, хто працює у зоні бойових дій, за відсутність касового апарата штрафувати не будуть.

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