Lifestyle

Останнє попередження для підприємців! З 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 08 Вересня 2023, 15:00

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